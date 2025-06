Lancement de Cybermarché.io

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à la montée des enjeux numériques, Cybermarché.io est une plateforme collective et indépendante dédiée à la valorisation de l’écosystème cyber français. Bien plus qu’une simple marketplace, Cybermarché.io est une initiative autofinancée, née de la conviction que la souveraineté est la condition première pour aborder la cybersécurité.

UNE AMBITION : ANCRER UNE CYBERSÉCURITÉ SOUVERAINE

Cybermarché.io est avant tout un projet fédérateur et ouvert à tous : particuliers, entreprises, associations, collectivités. Notre mission ? Rendre visibles les acteurs français de la cybersécurité, de la start-up innovante à la scale-up reconnue, et permettre à chaque organisation, quelle que soit sa taille, de comparer, choisir et sourcer des solutions françaises adaptées à ses besoins.

Contrairement à de nombreuses plateformes, notre business model ne repose ni sur la facturation de l’accès, ni sur la mise en relation :

• Pour les acheteurs, notre priorité est de leur permettre de trouver gratuitement la solution la plus adaptée à leurs besoins, sans frais cachés ni commissions sur le choix.

• Pour les vendeurs, il ne s’agit pas de payer pour être visible, mais uniquement de contribuer lorsque la plateforme leur apporte effectivement des opportunités concrètes de business.

Nous valorisons l’apport réel, pas la simple présence. Ce modèle garantit un fonctionnement gagnant-gagnant pour l’ensemble des acteurs, Cybermarché.io compris.

UNE PLATEFORME ÉVOLUTIVE

• Plus de 350 entreprises françaises référencées : chaque fiche est vérifiée, enrichie et optimisée pour une compréhension rapide des services proposés.

• Contenus exclusifs : interviews, cas d’usage, veille sectorielle, pour éclairer les choix et partager les bonnes pratiques.

NOS CONVICTIONS

• La souveraineté n’est pas un repli, mais un levier de compétitivité, d’innovation et de résilience.

• Il est temps de casser le mythe selon lequel consommer souverain coûte forcément plus cher.

• Chaque choix technologique a une origine, une trajectoire, une conséquence.

UN CONSTAT D’URGENCE BASÉ SUR LE TERRAIN

Aujourd’hui, nous observons une évolution majeure : les entreprises, et notamment les PME, prennent conscience de l’importance de la cybersécurité et commencent à allouer des budgets. Cette dynamique est nouvelle. Il y a quelques années, la cybersécurité était encore perçue comme un luxe inaccessible pour beaucoup de petites structures. Mais cette prise de conscience s’accompagne d’un risque, faute de repères et de visibilité sur l’offre française, ces budgets sont parfois mal investis. Beaucoup d’entreprises empilent des solutions, souvent standardisées autour des suites Microsoft, sans réelle adéquation avec leurs besoins réels.

Notre objectif avec Cybermarché.io est d’éviter ces écueils :

• Aider les entreprises à investir intelligemment dans des solutions adaptées, françaises, et réellement utiles à leur contexte.

• Redonner de la transparence sur l’offre disponible pour sortir de la logique du “tout Microsoft” ou du “package tout-en-un” opaque.

• Favoriser la souveraineté et la résilience du tissu économique local en valorisant des alternatives performantes, souvent méconnues.

UN APPEL À LA MOBILISATION

Cybermarché.io lance un appel à toutes les fédérations métiers, associations professionnelles et réseaux d’entreprises de toute taille.

1. Nous sommes disponibles pour intervenir, animer des ateliers ou co-construire des actions de sensibilisation. Notre équipe est réactive et ouverte à toute proposition d’amélioration ou de partenariat.

2. Si vous connaissez des acheteurs, des décideurs, des organisations en quête de solutions, mettez-les en relation avec nous.