Lancement de Cohesity Gaia

février 2024 par Marc Jacob

Cohesity lance Cohesity Gaia, un assistant de recherche conversationnel basé sur l’IA, qui conjugue les technologies de « Retrieval Augmented Generation » (RAG)[1] aux grands modèles de langages (LLMs) pour interroger avec précision les données de l’entreprise qui sont sauvegardées en environnements Cohesity. L’assistant d’IA conversationnel Cohesity Gaia sera disponible le 15 mars 2024 et permettra aux utilisateurs de poser des questions plus poussées, et d’obtenir des réponses plus fiables, en accédant et en analysant les vastes banques de données de l’entreprise. Lorsqu’elles sont associées aux solutions Cohesity Data Cloud, ces innovations en matière d’intelligence artificielle permettent de transformer les données en informations claires et utiles à la prise de décision et à la réalisation des objectifs de l’entreprise, tout en assurant la sécurité et la conformité de ses données. Cohesity annonce aussi que des accords avec les trois plus grands fournisseurs de cloud public sont en cours pour intégrer leurs services LLMs à Cohesity Gaia.

L’architecture sous-jacente de Cohesity Data Cloud gère et sécurise les données en conjuguant de manière unique les capacités de performance, d’extensibilité et d’évolutivité. Cohesity Gaia étend ainsi la proposition de valeur de Cohesity Data Cloud :

En intégrant une solution de RAG augmenté à l’IA aux plateformes multicloud de Cohesity, l’éditeur sera en mesure de proposer une expérience fluide et transparente de recherche conversationnelle de RAG AI dans les environnements cloud et hybride, permettant aux entreprises d’obtenir des informations plus approfondies sur leurs données, et de prendre des décisions plus éclairées, quel que soit l’endroit où se trouvent leurs données de sauvegarde.

Cohesity maintiendra une base de données entièrement indexée de tous les fichiers, de toutes les charges de travail et à tout moment. Cette capacité d’indexation permettra à Cohesity Gaia de créer des index prêts à l’emploi pour une recherche et des réponses conversationnelles générées plus rapidement, fournissant aux entreprises des résultats fiables et précis en un temps record. Cohesity supportera d’abord les charges de travail Microsoft 365 et One Drive, avant de s’étendre à d’autres au cours du temps.

L’architecture unique de Cohesity Gaia garantit que toutes les données indexées sont immédiatement visibles sans qu’il soit nécessaire de reconstruire les sauvegardes. Cette avancée permet à l’environnement Cohesity Data Cloud de fonctionner comme un data lake, offrant aux entreprises un accès à leurs données en temps réel pour faciliter l’analyse et la prise de décision.

La plateforme Cohesity Data Cloud utilise des protocoles d’accès strict et une gestion des privilèges administratifs basée sur les principes de sécurité Zero Trust, garantissant que seuls les utilisateurs et les modèles autorisés puissent bénéficier d’un accès limité aux données nécessaires. Cela permet non seulement de protéger les informations sensibles, mais aussi d’aider les entreprises à se conformer aux exigences réglementaires quant à la protection des données.

Les entreprises cherchant à intégrer des solutions de LLM dans leur système d’information sont souvent confrontées à plusieurs défis. Les développeurs doivent d’abord créer davantage de copies des données existantes, augmentant ainsi la surface d’attaque et le risque d’intrusion malicieuse. Par ailleurs, les données sont parfois incomplètes ou désuètes. Enfin, cette approche nécessite beaucoup de temps et des ressources supplémentaires, et pèse davantage sur la performance du système. Cohesity Gaia adresse ces défis en intégrant des capacités d’IA dans l’environnement de sauvegarde de l’entreprise.

Cohesity Gaia aide les organisations à prendre des décisions plus éclairées, plus rapidement, permettant aussi les cas d’usage suivants :

Évaluer le niveau de cyber-résilience de l’entreprise

Effectuer rapidement des vérifications d’audit financier et de conformité

Répondre à des questions juridiques complexes

Servir de base de connaissances pour former les nouveaux employés

« Nous sommes une entreprise dédiée à la recherche internationale et à la production de matériaux industriels, avec des centres de recherche dans de nombreux pays, et des chercheurs qui parlent différentes langues », explique Ryan Reed, responsable informatique de JSR Corporation. « Nous souhaitons être en mesure d’utiliser l’IA générative pour déterminer rapidement si le travail effectué à un endroit peut s’appliquer ailleurs. Cohesity Gaia nous permet ainsi d’interroger notre riche base de données de recherche et de trouver rapidement des travaux pertinents, permettant également à nos chercheurs d’utiliser leur langue maternelle pour interroger le système. Cette avancée pourrait s’avérer extrêmement précieuse dans l’accélération du rythme et de l’aboutissement de nos recherches. »

Au cœur des technologies d’IA de Cohesity se trouve Cohesity Turing, un ensemble de capacités et de technologies d’IA en instance de brevet, intégrées à la plateforme de gestion et de sécurité des données multicloud de Cohesity, fournissant des informations fiables et poussées sur les opérations et les données de l’entreprise. Le fondement de ces innovations en matière d’IA est le concept d’ « IA responsable », avec des capacités et des cadres qui permettent aux utilisateurs Cohesity d’introduire l’IA dans la sauvegarde de leurs données, en toute sécurité et à grande échelle. Toutes les solutions Turing de Cohesity adhèrent aux principes d’IA responsable suivant :

Transparence : protéger l’accès aux données grâce à des contrôles d’accès basés sur les rôles. Promouvoir la transparence et la responsabilisation en matière d’accès et de politiques.

Gouvernance : garantir la sécurité et la confidentialité des données utilisées par les modèles d’IA et les collaborateurs au sein de l’entreprise, afin que les données critiques ne soient exposées qu’aux personnes (et modèles) disposant des privilèges d’accès appropriés.

Accès : intégrer facilement et en toute sécurité les données indexées et consultables tout en garantissant l’immuabilité et la résilience des données.