Lancement d’Open Source Experts, la réponse au besoin d’expertise Open Source globale

juin 2024 par Marc Jacob

Lancé par 5 acteurs de l’Open Source, Arawa, BlueMind, FactorFX, Inno3 et Worteks, Open Source Experts (OSE) a pour objectif de permettre l’accès à l’expertise Open Source disséminée chez de nombreux acteurs spécialisés, souvent petits et de proposer un guichet unique pour répondre aux besoins des donneurs d’ordre.

La genèse du projet

En 2019, le CNLL (Conseil National du Logiciel Libre, représentant la fédération des acteurs professionnels du logiciel libre en France) a réalisé une enquête nationale sur les grands marchés de support Open Source auprès de l’écosystème Open Source professionnel.

Les conclusions de cette étude montrent que les grands marchés de support Open Source sont :

• Inadaptés aux solutions utilisateurs ou portées par des éditeurs Open Source ;

• Inaccessibles aux experts (souvent des PME) dans des conditions raisonnables ; ce qui ne permet pas aux clients de bénéficier de l’expertise pourtant existante ;

• Un moyen de financement peu efficace pour l’Open Source qui ne rétribue pas les développeurs et éditeurs et donc ne contribue pas au développement de l’écosystème Open Source.

L’enquête a mis en évidence 2 axes d’amélioration :

• Privilégier une relation directe entre clients et éditeurs / contributeurs aux logiciels Open Source ;

• Favoriser les groupements en s’assurant que leur gouvernance est saine, qu’elle respecte la chaîne de valeur.

Sur la base de ces recommandations, la société Open Source Experts est née pour :

• Proposer un guichet unique auquel les donneurs d’ordre peuvent s’adresser afin de disposer des meilleures compétences françaises en Open Source ;

• Permettre aux aux experts et contributeurs aux logiciels d’accéder à ces marchés ;

• Garantir le reversement et la contribution au développement des composants et solutions Open Source.

Valeurs et engagements

Centre d’expertise

OSE propose des offres vertueuses et adaptées à chaque marché, en sélectionnant les partenaires Open Source les plus pertinents pour définir un périmètre d’expertise optimal. OSE améliore les pratiques et connaissances de l’écosystème dans une démarche de progrès et d’innovation constante.

Guichet unique

OSE réunit et fédère les experts de l’écosystème offrant ainsi un interlocuteur unique et privilégié pour les donneurs d’ordres de grands marchés ou de marchés multi-technologies. En proposant un accès direct à des services professionnels, OSE vise à simplifier et étendre l’usage de l’Open Source.

Liens avec la communauté

OSE permet aux donneurs d’ordre de se rapprocher et de contribuer à l’écosystème Open Source. Parallèlement, OSE soutient les communautés de l’Open Source et permet aux entreprises spécialisées d’atteindre des marchés jusqu’alors inaccessibles.

Pour mener à bien ce projet, OSE s’appuie sur un réseau de partenaires qualifiés : Outre Arawa, BlueMind, FactorFX, Inno3 et Worteks, nous pouvons déjà citer : Atos/Eviden, Dalibo, Eclipse Foundation, ITSM-NG, Ocaml PRO, Oslandia et Softeam qui soutiennent la démarche dès son lancement.