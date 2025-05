La version 25R1 d’IFS Cloud est lancée

Avec plus de 200 fonctionnalités basées sur l’IA désormais disponibles dans IFS Cloud, les clients peuvent automatiser les flux de travail et exploiter les agents industriels tout au long du cycle de vie des actifs et des processus de fabrication - de l’augmentation de la supply chain, jusqu’aux fonctionnalités de services essentielles.

Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

• IFS.ai Forecasting and Inventory Replenishment aide les clients à accélérer la planification de la demande et le réapprovisionnement des stocks de pièces détachées, afin d’optimiser la gestion globale et centralisée des stocks. Il calcule le stock de sécurité, les points de commande et les tailles de lot optimales pour les pièces utilisées dans le processus de maintenance à partir de la demande de pièces de rechange et d’actifs.

• IFS.ai XD Integration and Visualization permet d’obtenir des informations plus approfondies en apportant des données 2D ou 3D dans IFS Cloud, grâce à une cartographie des données alimentée par l’IA. Une visibilité précoce permet une prise de décision proactive au sein des équipes de maintenance et d’ingénierie, ouvrant la voie à des actifs plus efficaces et plus faciles à entretenir. Les techniciens visualisent les pièces nécessitant une attention particulière dans des modèles 3D superposés à des informations de maintenance telles que les ordres de travail en cours, tandis que les équipes d’ingénierie bénéficient de données graphiques sur les performances et d’alertes en temps réel pour traiter plus rapidement la maintenance des actifs.

• IFS.ai AI Data and Work Generation from Documents permet d’économiser du temps et des efforts. Il extrait des données et des recommandations à partir des rapports de maintenance des prestataires tiers, améliorant ainsi l’identification des travaux de maintenance de suivi et les prochaines étapes.

• IFS.ai Summarized Supply Chain Events transforme les données non structurées en informations exploitables, offrant ainsi aux clients une meilleure visibilité sur leurs processus critiques d’approvisionnement et de production. À une époque où les pays, les industries et les entreprises cherchent à s’adapter aux fluctuations macroéconomiques, ce niveau de visibilité permet d’accroître le contrôle et la résilience à un degré jusqu’ici inégalé.

• IFS.ai Copilot for Sales Quotation améliore l’efficacité du service client, stimule les ventes grâce à de meilleures recommandations et augmente le chiffre d’affaires en réduisant les erreurs de commande et en améliorant la productivité.

• IFS.ai Copilot for Shipment Order optimise la matrice de la supply chain grâce à une sélection automatisée et flexible du fret, améliorant la productivité des équipes de vente et les services aux clients.

• IFS.ai Copilot for Customer Order renforce l’analyse de la supply chain en s’appuyant sur l’IA pour résumer les événements importants liés aux commandes dans les scénarios de la supply chain. Il fournit des informations plus approfondies et accélère la prise de décision, permettant d’offrir un meilleur service et une meilleure communication avec les parties prenantes.

• IFS.ai Operation Time Prediction accroît l’efficacité opérationnelle, réduit les coûts liés aux retards et améliore la satisfaction des clients en utilisant l’IA/ML pour prédire les temps d’exécution des commandes et identifier les risques potentiels de retard. L’identification précoce permet d’atténuer leur impact, de détecter les problèmes systématiques et de permettre des ajustements aux données planifiées.

• IFS.ai Emissions Management dans IFS Cloud prend en charge les émissions Scope 1 et 2, la gestion et le reporting permettant aux clients de calculer les émissions et de suivre avec précision les progrès réalisés par rapport à plus de 160 000 facteurs d’émissions vérifiés (grâce au partenariat d’IFS avec Climatiq).

Alors que le paysage réglementaire et géopolitique évolue, IFS Cloud permet aux entreprises d’anticiper les perturbations, d’optimiser les cycles de planification et de production, et de renforcer la résilience opérationnelle tout en atteignant les objectifs de durabilité, de manière rentable. Les clients participant à l’événement IFS Connect pourront voir IFS Cloud en œuvre et comprendre comment tirer profit de l’IA dès aujourd’hui.

IFS propose, jusqu’à fin juin, une offre de lancement permettant aux clients de tester sans risque la valeur de l’IA sur la performance et l’efficacité opérationnelle, avec un minimum d’efforts. Un abonnement de 12 mois donne accès à l’ensemble des cas d’usage IFS.ai dans IFS Cloud, ainsi qu’à des jetons de consommation initiaux pour démarrer. IFS.ai est proposé avec un suivi de la consommation d’IA à l’échelle de l’entreprise, et des taux de consommation standardisés, éliminant ainsi le risque de coûts variables impactant les résultats.