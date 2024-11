La veille juridique et règlementaire : un levier essentiel pour l’adaptabilité des établissements bancaires

novembre 2024 par Arnaud Marquant Directeur des opérations KB Crawl SAS

Le secteur bancaire se caractérise par le déploiement d’une veille stratégique et règlementaire particulièrement rigoureuse, qui marie excellente connaissance des réalités locales et partage collaboratif de l’information.

La journée mondiale des banques, le mercredi 4 décembre, est l’occasion de centrer la focale sur la spécificité que recouvre la veille dans le secteur bancaire. Tout à la fois internationalisée et spécifique à chaque réalité locale, l’action de veille stratégique est challengée au quotidien par des régulations variées et des évolutions politiques constantes.

Technicité, complexité et transversalité

Cette veille se distingue d’abord par sa complexité technique (notamment juridique) et son caractère transversal. Contrairement à d’autres secteurs, elle ne se limite pas à une analyse locale des marchés ou des tendances. Les banques, parce qu’elles opèrent nécessairement à l’échelle internationale, doivent surveiller simultanément plusieurs régions du monde, et articuler entre elles des informations complexes dont l’évolution peut être rapide. Taux de change, réglementations des paiements, sécurité informatique ou encore transferts transfrontaliers : chaque domaine est soumis à des normes strictes et spécifiques selon les pays. Il est également important que la banque puisse avoir accès aux remontées du terrain, c’est-à-dire aux avis émis par les particuliers. Centrer la veille sur des forums où s’expriment toutes les opinions peut être précieux, particulièrement dans l’optique d’anticiper certaines évolutions, voire certaines situations de crise.

Organiser la bonne circulation de la veille

Cette complexité est amplifiée par la nécessité de suivre des évolutions juridiques et réglementaires parfois imprévisibles. Pour cela, il convient d’adapter le cadre de travail à la bonne circulation de la veille. Dans cette perspective, les établissements bancaires peuvent agir à la fois sur leur propre organisation humaine et sur les outils de veille dont elles disposent. Au plan organisationnel, la plupart des banques pilotent ainsi la veille stratégique depuis leur siège, tout en soignant l’agilité des échanges avec leurs entités délocalisées. La rapidité avec laquelle les informations sont partagées entre la maison mère et les antennes régionales est primordiale : une information qui met du temps à être traitée peut être synonyme de lourdes conséquences. C’est ici que l’outil de veille utilisé peut se révéler précieux. Celui-ci doit être éminemment collaboratif et offrir toutes les fonctionnalités nécessaires à l’agilité informationnelle.

Anticiper dans un environnement multi réglementaire

Lorsqu’elle est bien structurée, la veille stratégique permet aux établissements bancaires de naviguer quotidiennement dans un paysage réglementaire international en constante évolution. Dans des pays où les systèmes juridiques et politiques varient grandement, il est crucial d’anticiper les changements pour rester dans la « compliance ». Ici, la veille ne se limite pas à la lecture des textes de loi : elle inclut le suivi des signaux faibles, comme les discours de leaders politiques ou les orientations économiques à venir que peuvent émettre certains experts ou organisations ayant l’oreille du pouvoir. C’est exactement ce qui se passe actuellement avec le cas des Etats-Unis, qui a désigné son nouveau président le 4 novembre dernier. Dans l’actuelle période de transition, les déclarations, les faits et gestes de celui-ci font l’objet d’une veille approfondie de la part de nombreux acteurs, afin de déterminer dans quelle mesure le paysage économique est appelé à évoluer à partir de sa prise de fonctions au mois de janvier 2025. De quelle manière les cadres de conformité sont-ils appelés à évoluer ? La question est d’autant plus cruciale que les sanctions financières prévues en cas de manquements représentent des sommes colossales, pouvant impacter directement les résultats et la réputation des banques.

Ainsi, dans un secteur où chaque détail compte, la veille stratégique devient un levier essentiel pour la compétitivité et le positionnement des établissements bancaires. Certains outils spécialisés ayant intégré l’intelligence artificielle générative offrent à ces grands groupes une capacité d’anticipation et une agilité précieuses. En accélérant la circulation des informations entre les départements, ces solutions contribuent à une meilleure prise de décision et à une conformité renforcée.