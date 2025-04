La solution Rubrik Annapurna et Agentspace s’associent pour un accès sécurisé et intelligent à l’IA sur Google Cloud

avril 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Rubrik a annoncé que Rubrik Annapurna, son service API pour développer des applications d’IA générative et Agentspace collaborent pour permettre aux entreprises d’accéder à leurs données en toute sécurité et de les utiliser pour des applications pilotées par l’IA.

En tant que source de données sécurisée pour Agentspace, Rubrik offrira aux modèles d’IA des entreprises un accès encadré et conforme à leurs données sensibles, grâce à une approche Zero Trust sur Google Cloud. Cette collaboration simplifie le déploiement d’applications IA tout en assurant sécurité et conformité. Ensemble, Rubrik Annapurna et Agentspace permettront aux entreprises de passer plus facilement de la phase pilote à la production dans le cloud, en facilitant l’accès aux données à travers les environnements cloud, sur site et SaaS.

« Pour que l’intelligence artificielle crée de la valeur, les entreprises ont besoin de bases de données fiables et sécurisées », déclare Stephen Orban, VP of Migrations, ISVs, and Marketplace chez Google Cloud. « En utilisant Rubrik Annapurna comme source de données sécurisée pour Agentspace, les organisations peuvent accéder à leurs données dans Rubrik de manière fluide et sécurisée, tout en assurant la conformité et la gouvernance. »

Les entreprises cherchent l’équilibre entre innovation IA et sécurité

Alors que les organisations adoptent Google Cloud pour développer des applications basées sur l’intelligence artificielle, nombreuses sont celles qui peinent à dépasser la phase de test, freinées par des enjeux de sécurité, de conformité et de scalabilité. Ces défis sont amplifiés par les cybermenaces qui visent les données critiques de l’IA. Selon Gartner, Inc : au moins 30 % des projets d’IA générative seront abandonnés après un PoC d’ici la fin de 2025, en raison de la mauvaise qualité des données, du manque de contrôles des risques, de coûts croissants ou d’une valeur business mal définie. »

« La valeur de l’IA dépend des données sur lesquelles elle repose. Sans sécurité ni gouvernance solides, les entreprises s’exposent à des risques de conformité et de fuite de données », souligne Arvind Nithrakashyap, cofondateur et CTO chez Rubrik. « Grâce à Rubrik Annapurna et Agentspace, les entreprises peuvent exploiter pleinement l’IA générative tout en assurant la sécurité de leurs données. »

Ce partenariat permet d’offrir aux clients Google Cloud :

• Un accès sécurisé, rapide et piloté par API aux données de l’entreprise pour l’entraînement et l’exploitation des modèles d’intelligence artificielle

• Des fonctions de détection d’anomalies et de surveillance des accès pour prévenir les usages non autorisés

• Des pipelines de données intégrés pour connecter les modèles IA de Google Cloud aux données d’entreprise

• Un renforcement automatisé de la conformité pour protéger les données sensibles utilisées pour la formation

L’intégration de Rubrik et Agentspace offre un accès sécurisé aux données pour l’IA.

Rubrik Annapurna servira de source de données dans Agentspace, permettant aux modèles d’IA d’accéder en toute sécurité aux données structurées et non structurées de l’entreprise. De plus, elle favorise la gouvernance Zero Trust, permettant aux organisations de définir des accès précis en fonction de règles spécifiques, garantissant ainsi que seuls les utilisateurs et modèles autorisés puissent interroger les données. Enfin, cette collaboration optimise les flux d’IA, permettant aux entreprises de développer plus rapidement des applications basées sur l’intelligence artificielle, sans compromettre la sécurité ni la conformité.

Rubrik Annapurna applique la sécurité Zero Trust aux flux de formation de l’IA, aidant les entreprises à structurer, classer et mobiliser leurs données avec rigueur. Grâce à des fonctions intégrées de détection d’anomalies et à des pipelines gouvernés par des règles, il est possible d’accéder aux données d’entraînement en temps réel, tout en appliquant les politiques de sécurité à grande échelle. Cela permet de répondre aux exigences réglementaires sans ralentir le développement, en assurant que les applications IA sur Google Cloud s’appuient sur des données fiables et bien encadrées, étant la condition essentielle pour une IA responsable et durable.