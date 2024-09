La solution ÉHO.LINK décroche la certification CSPN de l’ANSSI

septembre 2024 par Marc Jacob

ÉHO.LINK voit l’excellence de son application reconnue en accédant à la certification CSPN de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information). Cette annonce est une réelle reconnaissance pour le travail de fond mené par les équipes de R&D de l’éditeur qui ont conçu une offre de cybersécurité souveraine exclusivement dédiée à la sécurisation des infrastructures IT des TPE/PME/Collectivités.

Rattachée au service du premier ministre ainsi qu’au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, l’ANSSI est l’autorité nationale en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Face aux risques numériques, les Visas de sécurité délivrés par l’ANSSI permettent d’identifier les solutions de sécurité fiables et reconnues.

La certification CSPN est l’attestation de la robustesse de produits qui ont été éprouvés en particulier lors d’une analyse de conformité et de tests de pénétration par un évaluateur tiers sous l’autorité de l’ANSSI, selon des méthodologies permettant de répondre au mieux aux besoins de sécurité des utilisateurs et de tenir compte des évolutions technologiques.