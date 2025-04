La solution d’observabilitéde Gigamon est disponible sur les principales marketplaces

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Avec plus de 200 intégrations possibles sur les principales solutions de sécurité, d’observabilité et de cloud, Gigamon continue d’étendre son offre sur ces catalogues numériques. Ainsi, les clients peuvent trouver, tester, acheter et déployer facilement des logiciels d’éditeurs indépendants. Grâce à cette expansion, les organisations du monde entier sont en mesure de mettre en place de l’observabilité avancée pour sécuriser et gérer efficacement leurs infrastructures de cloud hybride.

Selon l’étude 2024 sur la sécurité du cloud hybride (menée auprès de plus de 1 000 spécialistes de la sécurité et de l’informatique à travers le monde), 84 % reconnaissent que l’observabilité avancée est un élément fondamental de la sécurité du cloud. La solution d’observabilité avancée de Gigamon aide les organisations à sécuriser et à gérer l’infrastructure du cloud hybride en transmettant efficacement la télémétrie du réseau directement au cloud, et aux outils de sécurité et d’observabilité traditionnelle. Cela aide également les organisations à éliminer les angles morts, à optimiser le trafic réseau et à augmenter l’efficacité des outils existants jusqu’à 90 %. Dans un contexte de menaces grandissant, ce type de solutions devient essentiel pour les organisations qui sécurisent et gèrent des infrastructures informatiques complexes.

De nouvelles marketplaces augmentent la disponibilité de la solution d’observabilité avancée de Gigamon

S’appuyant sur les récentes initiatives Power of 3 de la société, Gigamon continue d’étendre et de soutenir son écosystème de cybersécurité, qui comprend des partenaires de distribution et des partenaires technologiques. Le solution d’observabilité avancée de Gigamon fournit efficacement des données télémétriques dérivées du réseau et des informations sous forme de paquets, de flux et de métadonnées d’application, à partir de plusieurs réseaux couvrant des data centers et des instances cloud publiques et privées. Tout en allant au-delà des données traditionnelles de métriques, d’événements, de journaux et de traces (MELT). Cela permet de fournir l’observabilité avancée dont les organisations ont besoin pour détecter des menaces précédemment cachées, rendre leurs outils plus efficaces et renforcer leur posture de sécurité globale. Plus précisément, les équipes sont en mesure d’obtenir une visibilité unique sur le trafic latéral (Est-Ouest), le trafic chiffré et le trafic de conteneurs dans l’infrastructure de cloud hybride à l’aide des outils actuellement en place.

Alors que l’observabilité avancée devient critique pour les organisations qui cherchent à sécuriser et à gérer l’infrastructure cloud hybride, les clients peuvent trouver Gigamon sur les principales places de marché et les centres d’intégration, y compris :

• AWS Marketplace

• Cribl

• Crowdstrike Marketplace

• Datadog

• Dynatrace Hub

• Elastic

• Google Cloud Marketplace

• Grafana

• Microsoft | Azure Marketplace

• New Relic

• QRadar | IBM X-Force Exchange/App Exchange

• Splunkbase

• Sumo Logic