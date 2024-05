La simplicité : un indispensable pour diffuser les solutions de cybersécurité auprès des TPE/PME

mai 2024 par Anne-Charlotte ROINÉ chez ÉHO.LINK, Responsable Design

Adapter les outils aux TPE/PME

Tout d’abord, certaines entreprises peuvent percevoir les investissements dans la cybersécurité comme des dépenses superflues, en particulier si elles n’ont jamais été victimes de cyberattaques. De plus, la complexité et la diversité des solutions disponibles sur le marché peuvent être décourageantes. Les entreprises ont rarement une équipe interne experte en la matière pour les qualifier. Les TPE/PME ont besoin de solutions accessibles et adaptées à leurs connaissances : pas de vocabulaire trop technique, mise en œuvre simplifiée, sécurité automatisée etc. Il est important de trouver un juste milieu entre la protection des données et des systèmes informatiques et le maintien des activités principales de l’entreprise.

Une approche centrée utilisateur

Le design allie l’esthétisme et le fonctionnel au service de l’usager en se basant sur ses besoins et ses attentes. Il a un rôle crucial à jouer dans l’adoption et l’utilisation des solutions de cybersécurité. Toute la solution, de son installation à l’utilisation de l’interface, doit paraître claire, fluide et compréhensible. C’est ici que les référentiels communs UX/UI ont toute leur importance : menu à la même place, hiérarchie de l’information, codes couleurs… Plus l’utilisateur se sentira en confiance, plus il poursuivra sa navigation et finalisera ses actions. Le design peut également être utilisé pour intégrer des éléments de sensibilisation à la cybersécurité tels que des infobulles et des guides. Les erreurs humaines sont l’une des principales causes de vulnérabilités de sécurité. C’est en simplifiant les bonnes pratiques que les utilisateurs sont plus susceptibles de les adopter.

L’importance de l’accompagnement et de la proximité

L’accompagnement des entreprises est également essentiel. Les éditeurs de solutions ont tout intérêt de constituer des réseaux de partenaires qui pourront agir en proximité auprès des petites entreprises pour les aider à s’équiper rapidement et se protéger efficacement. De fait, toute éventuelle complexité disparaîtra et les TPE/PME pourront bénéficier d’un très haut niveau de cyberprotection. N’oublions pas que la majorité du tissu économique est constitué de petites structures et que leur protection à l’échelle nationale est stratégique.

En résumé, c’est en combinant ces approches que la cybersécurité pourra être mieux intégrée par les TPE/PME. Des solutions centrées utilisateurs, riches de partenaires de proximité contribuent à renforcer la sécurité globale des entreprises.