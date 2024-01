’La sécurité incendie autrement - Pour une alternative à la réglementation prescriptive’ par Jean-Michel d’HOOP vient de paraître aux éditions AFNOR

janvier 2024 par Marc Jacob

En matière de sécurité incendie, le seul objectif de conformité à des réglementations basées sur des concepts des années 1960 (pour des bâtiments alors essentiellement en béton) ne permet plus de répondre aux exigences d’aujourd’hui. Dans ce nouveau livre, Jean-Michel d’Hoop explique aux constructeurs pourquoi et comment se référer à une méthode « performantielle » mieux adaptée à la réalité des risques et répondant autrement aux exigences de sécurité.

Véritable alternative à la réglementation prescriptive, tout en se référant aux fondamentaux de la règlementation, cette méthode apprend à raisonner autrement, à l’image de ce qui se fait chez nos voisins européens. Objectif : obtenir une situation globale de sécurité incendie, adaptée à la réalité des risques de la construction actuels (analyse des risques actualisée, sélection des scénarios les plus significatifs, choix des mesures de prévention et de protection permettant d’atteindre les objectifs de sécurité́) et intégrant toutes les contraintes d’exploitation, d’environnement, d’urbanisme, d’architecture, de comportement humain, de phénomènes sociétaux...

Un livre conçu pour venir en aide aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre qui souhaitent sortir du seul critère de « conformité ».

L’auteur - Ingénieur ETP, expert honoraire près la cour d’appel de Paris, Jean-Michel d’HOOP a été contrôleur technique (SOCOTEC), puis maître d’ouvrage (directeur technique à la Fnac) avant de se spécialiser à la maîtrise des risques d’incendie au CNPP puis dans le cadre d’un courtier d’assurances (MARSH). Jean-Michel d’Hoop est intervenant en formation auprès de différentes écoles ou organismes.