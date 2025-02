La sécurité d’un Datacenter ? C’est une question d’anticipation.

février 2025 par JERLAURE

Saviez-vous que 60 % des incidents critiques proviennent non pas du cyber, mais des infrastructures elles-mêmes ? Une panne électrique, une intrusion, un incendie… chaque faille peut être fatale.

Dans un monde où chaque minute de coupure coûte 9 000 € et où les événements climatiques extrêmes augmentent de +40 %, la résilience de vos infrastructures est plus cruciale que jamais.