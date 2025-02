La réglementation DORA : une nouvelle ère pour la résilience numérique du secteur financier européen

février 2025 par OpenText Cybersecurity

Face à la multiplication des cybermenaces et à la digitalisation croissante des services financiers, DORA impose aux institutions financières de l’UE de mettre en place des mesures robustes de cybersécurité et de gestion des risques. La réglementation se concentre sur cinq axes majeurs : la gestion des risques liés aux TIC, la sécurité et le chiffrement des données, la journalisation et la surveillance, la gestion des identités et des accès, ainsi que la détection et la réponse aux incidents.

Dans ce contexte, OpenText Cybersecurity se positionne comme un acteur majeur pour accompagner les institutions financières dans leur mise en conformité avec DORA. L’entreprise propose un portefeuille complet de solutions qui répondent directement aux exigences de la réglementation :

cyDNA offre une visibilité approfondie sur les menaces externes et permet une gestion proactive des risques

NetIQ assure une gestion robuste des identités et des accès

ArcSight fournit une détection avancée des cybermenaces et une gestion des journaux en temps réel

Fortify garantit la sécurité des applications avec des outils de test de premier ordre

Voltage protège les données critiques grâce à des technologies de chiffrement innovantes

La suite intégrée d’OpenText Cybersecurity permet aux institutions financières non seulement de se conformer aux exigences de DORA, mais aussi d’aller au-delà en établissant un cadre de sécurité complet et évolutif.

Cette législation représente une avancée majeure pour renforcer la résilience du marché financier européen. Elle oblige les institutions à adopter une approche proactive en matière de cybersécurité et de protection des données, garantissant ainsi une meilleure protection des services financiers critiques et des données sensibles des clients.

Pour les institutions financières, la conformité à DORA nécessite la mise en place d’une infrastructure technologique robuste et de processus rigoureux. Avec des partenaires technologiques comme OpenText Cybersecurity, elles peuvent désormais s’appuyer sur des solutions éprouvées pour répondre aux exigences réglementaires tout en renforçant leur résilience opérationnelle.

Au-delà du simple respect des exigences réglementaires, DORA marque une étape cruciale dans la construction d’un secteur financier européen plus résilient et mieux préparé face aux défis de la transformation numérique.