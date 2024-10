La protection des consommateurs doit être renforcée pour lutter contre les préjudices existants et nouveaux auxquels ils sont confrontés sur internet

Neuf consommateurs sur dix ont été affectés par des interfaces commerciales truquées ou trompeuses (« dark commercial patterns »), des tactiques de conception en ligne manipulatrices telles que des comptes à rebours, des frais cachés et des abonnements piégés, qui ont une incidence sur le comportement des consommateurs et conduisent souvent à des achats non intentionnels ou des violations de la vie privée. Ces pratiques trompeuses sont extrêmement répandues sur les sites web et les applications et constituent des risques importants pour les consommateurs du monde entier.

C’est ce qui ressort d’une nouvelle enquête menée par l’OCDE auprès de plus de 35 000 répondants dans 20 pays. Ces résultats ont été présentés lors de la Réunion ministérielle de l’OCDE sur la politique à l’égard des consommateurs, tenue les 8 et 9 octobre et au cours de laquelle les ministres ont adopté la Déclaration sur la protection et l’autonomisation des consommateurs dans les transitions numérique et verte. La Déclaration souligne la nécessité d’agir contre les préjudices existants et nouveaux auxquels les consommateurs sont exposés en ligne, encourage les entreprises à adopter des pratiques équitables et demande aux pouvoirs publics de protéger tous les consommateurs. Elle met l’accent sur les personnes susceptibles d’être particulièrement vulnérables, comme les enfants, les séniors et les utilisateurs occasionnels d’internet. Par ailleurs, elle appelle à une actualisation de la Recommandation du Conseil sur la protection du consommateur dans le contexte du commerce électronique afin de renforcer la gestion des risques et des préjudices qui sont en constante évolution dans le cadre de la transition numérique.

« Les dépenses de consommation représentant environ 60 % du PIB des pays de l’OCDE en moyenne, les politiques à l’égard des consommateurs ont un rôle important à jouer en faveur du bon fonctionnement, de l’ouverture et de la compétitivité des marchés en protégeant les consommateurs des pratiques commerciales trompeuses, déloyales et frauduleuses et des produits dangereux, en favorisant la prise de décisions éclairées par les consommateurs et la confiance, et en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les entreprises, fondées sur la qualité, le prix et l’innovation », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « La Réunion ministérielle d’aujourd’hui a permis d’examiner comment les responsables de l’action publique peuvent faire en sorte que les politiques à l’égard des consommateurs aident les personnes à s’orienter parmi ces nouveaux produits, services et options numériques et verts, en s’adaptant aux nouveaux risques liés aux technologies, en continuant de donner la priorité à la sécurité des consommateurs et en veillant à la bonne coordination des politiques à l’égard des consommateurs avec les autres domaines pertinents, tels que les politiques liées à la concurrence, au numérique et à l’environnement. »

Par ailleurs, l’OCDE a annoncé le lancement du Forum mondial sur la politique à l’égard des consommateurs. Ce nouveau forum réunira des responsables de l’action publique, des universitaires, des représentants de la société civile, des entreprises et des experts, qui collaboreront sur des questions intéressant les consommateurs, ainsi que sur des sujets comme l’économie comportementale, l’innovation technologique et les nouveaux travaux de recherche en matière de politique à l’égard des consommateurs.

Les participants se sont également penchés sur les moyens de protéger et d’autonomiser les consommateurs effectuant des choix de consommation durables et de lutter contre les nouveaux risques liés à la sécurité des produits de consommation. Une partie des discussions a été consacrée à l’utilisation sûre et responsable des batteries lithium-ion. Compte tenu du nombre croissant d’incidents de sécurité liés à ces batteries, l’OCDE et ses membres lancent une campagne de sensibilisation sur leur utilisation sûre et responsable. Le marché mondial des batteries lithium-ion devrait atteindre 307.8 milliards USD en 2032, contre 59.8 milliards USD en 2022, soulignant l’urgence dans laquelle s’inscrit cette initiative.

