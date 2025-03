La plateforme Global Fabric de BT est opérationnelle

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Grâce au portail web de la plateforme, les clients peuvent visualiser en temps réel la connectivité de leurs applications, l’état de leur réseau, ainsi que les événements et alertes en cours. Ils ont la possibilité d’ajuster instantanément leur connectivité, en augmentant ou réduisant la bande passante, ou encore en provisionnant de nouvelles connexions. Cette approche leur offre une flexibilité inédite, optimisant la performance réseau et accélérant la transformation digitale de leur entreprise.

Grâce à son nouveau matériel et à sa couche d’orchestration numérique, Global Fabric Internet est disponible sur le même port physique que les autres services de connectivité que BT déploiera au cours de l’année à venir. Cette architecture permet aux clients d’anticiper l’évolution de leurs besoins en connectivité, en leur offrant la possibilité de passer d’un service à l’autre en un clic et d’ajuster instantanément leur capacité.

BT continue d’étendre la portée de Global Fabric, en intégrant de nouveaux clients, en augmentant l’échelle de la plateforme et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités, notamment l’intent-based routing. Cette évolution prépare le lancement des services de connectivité IP VPN et Ethernet, qui seront proposés avec une gamme de solutions complémentaires telles que la cybersécurité DDoS et le SD-WAN.

Global Fabric garantit une connectivité sécurisée sur l’ensemble de leur chaîne de valeur numérique. La plateforme offre aux utilisateurs, appareils et intelligences artificielles une connectivité optimale vers les applications et données hébergées dans des environnements multicloud.