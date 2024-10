La plateforme de sécurité mobile de Zimperium est disponible sur AWS Marketplace

octobre 2024 par Marc Jacob

Les utilisateurs pourront retrouver sur AWS Marketplace la solution Mobile Threat Defense (MTD) de Zimperium ainsi que sa suite Mobile Application Protection (MAPS)). En proposant ses offres sur AWS Marketplace, l’éditeur entend renforcer sa mission qui consiste à fournir une sécurité mobile optimale aux entreprises du monde entier.

AWS Marketplace propose les principales solutions de Zimperium :

La solution Mobile Threat Defense (MTD) :

• Vérification avancée des applications mobiles : identifie les autorisations et les vulnérabilités des applications téléchargées par les employés ainsi que les applications tierces dans les environnements iOS, Android et ChromeOS.

• Défense contre l’exploitation du jour zéro : permet de se défendre contre les menaces mobiles telles que l’hameçonnage ciblé sur les mobiles, même lorsque l’utilisateur est déconnecté.

• Évaluations des risques axées sur la protection de la vie privée : fournissent des informations exploitables tout en protégeant la vie privée des utilisateurs

• Intelligence des menaces avancées : détecte les anomalies à l’aide de l’IA pour une protection continue

La suite Mobile Application Protection (MAPS) :

• Tests de sécurité automatisés : identifient les vulnérabilités en matière de sécurité, de protection de la vie privée et de conformité au cours du développement sans impacter la disponibilité des versions.

• Sécurité dans l’application : Protège contre l’ingénierie inversée et la falsification grâce à l’obscurcissement du code et à la protection de l’exécution.

• Défense « Zero-Day » : intègre une sécurité basée sur l’IA pour aider les applications à se protéger contre le vol et la compromission.

• Protection des clés : Sécurise les clés cryptographiques à l’aide de la cryptographie white-box.

Les clients d’AWS auront désormais accès aux solutions de sécurité mobile de Zimperium, qui leur offrent une solution de sécurité mobile protégeant les appareils ou applications mobiles, sans compromettre les performances, directement sur AWS Marketplace. Les utilisateurs pourront ainsi rationaliser l’achat et la gestion des solutions Zimperium depuis leur compte AWS Marketplace.

Les solutions de Zimperium sont plébiscitées par les entreprises Fortune 1000 et les organismes gouvernementaux, garantissant la sécurité des appareils mobiles et des applications face à l’évolution des menaces. La plateforme utilise une protection basée sur l’IA pour se défendre contre les menaces mobiles connues et de type "zero-day", en fournissant une détection des menaces mobiles en temps réel, des capacités de réponse et une protection des applications.