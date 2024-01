La nouvelle solution grand public de Kaspersky est élue « Produit de l’année » par AV-Comparatives

janvier 2024 par Marc Jacob

La toute dernière solution de Kaspersky a été nommée « Produit de l’année » par AV-Comparatives, un institut de test indépendant de premier plan, devenant ainsi l’entreprise de cybersécurité ayant reçu ce prix le plus souvent. Kaspersky Standard, la solution standard du nouveau portefeuille grand public de Kaspersky, a été récompensé par le prix « Produit de l’année » par AV-Comparatives pour avoir constamment fourni des résultats exceptionnels tout au long de l’année 2023. Ce prix est d’autant plus spécial qu’il s’agit de la première reconnaissance pour le Kaspersky Consumer Portfolio, lancé en 2022 avec trois niveaux de protection : Kaspersky Premium, Kaspersky Plus et Kaspersky Standard. Kaspersky a remporté sept fois le prix du « Produit de l’année », et c’est le seul fournisseur de solutions de cybersécurité à détenir un tel record.

En 2023, AV-Comparatives a testé 16 solutions de sécurité de fournisseurs distribuant leurs solutions internationalement, pour déterminer leur capacité à protéger les clients contre les menaces Internet du monde réel, à identifier des milliers de programmes malveillants récemment développés, à défendre les utilisateurs contre les attaques ciblées avancées (test de protection contre les menaces avancées) et à assurer cette fonction sans ralentir l’appareil tout en distinguant les éventuels faux positifs. Selon les résultats du test, Kaspersky Standard a obtenu la note globale la plus élevée dans les sept tests de la série de tests principaux pour le grand public.

En outre, Kaspersky a reçu cinq prix dans différentes catégories pour la performance de ses produits lors des tests, devenant le seul fournisseur de cybersécurité remportant ce nombre de prix en 2023. Les récompenses obtenues sont les suivantes : Real World Protection 2023 Silver ; Malware Protection 2023 Silver ; ATP Consumer 2023 Silver (Advanced Threat Protection 2023 Silver) ; Best Overall Speed 2023 Bronze ; et Least False Positives 2023 Bronze.

En ce qui concerne les fonctionnalités de Kaspersky Standard, AV-Comparatives a souligné la simplicité du processus d’installation avec des options par défaut sécurisées ainsi que l’interface moderne du programme, qui rend toutes les fonctionnalités essentielles facilement accessibles à partir de la page d’accueil. En outre, les testeurs ont qualifié le comportement de Kaspersky Standard dans les scénarios de détection de logiciels malveillants « d’excellent » : une tentative d’ouverture d’un dossier contenant des logiciels malveillants a entraîné la détection et la suppression automatiques de toutes les menaces, ne laissant aucune chance aux logiciels malveillants d’être reproduits, de se propager dans le système ou même d’être exécutés.

Kaspersky Standard est le premier niveau du portefeuille grand public de Kaspersky lancé sur le marché en 2022, pour répondre à tous les besoins essentiels des consommateurs en matière de sécurité. Il offre une sécurité complète avec trois couches de protection pour détecter et bloquer les menaces en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est sur ce panel de fonctionnalités que se basent également les deux autres niveaux avancés de protection, Kaspersky Plus et Kaspersky Premium, qui fournissent une protection complète de la vie privée et des données, ainsi que des niveaux élevés de performance des appareils.

Kaspersky participe aux tests AV-Comparatives depuis plus de 20 ans et est le leader de tous les fournisseurs en termes de nombre total (57) de récompenses dans les catégories Or, Argent et Bronze.

« Nous sommes heureux de récompenser Kaspersky Standard pour ses excellentes capacités anti-malware, comme en témoignent ses performances exceptionnelles dans tous nos tests grand public de la série principale en 2023. Une fois de plus, la solution de Kaspersky a prouvé sa capacité à protéger efficacement les appareils et les données personnelles des utilisateurs contre les attaques de logiciels malveillants. Recevoir le prix du Produit de l’année pour la septième fois montre que l’entreprise sait relever les défis actuels en matière de sécurité et de protection des utilisateurs », déclare Andreas Clementi, fondateur et PDG d’AV-Comparatives.