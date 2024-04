La nouvelle campagne de cyberespionnage DuneQuixote cible des entités gouvernementales dans le monde entier

avril 2024 par Kaspersky

Les chercheurs de Kaspersky ont fait la découverte d’une campagne malveillante, toujours en cours, ayant d’abord pris pour cible une entité gouvernementale au Moyen-Orient. Une enquête approfondie a permis de détecter plus de 30 échantillons d’injecteurs de malware activement employés dans cette campagne, qui aurait étendu le périmètre des organisations ciblées à l’Europe, à l’Asie-Pacifique et à l’Amérique du Nord. Baptisées DuneQuixote, les chaînes de caractères composant le code du malware intègrent des extraits de poèmes espagnols afin d’en améliorer la persistance et d’échapper à la détection, à des fins de cyberespionnage.