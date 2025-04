La National Football League nomme NetApp partenaire officiel

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

« Ce partenariat mondial entre la NFL et NetApp témoigne d’un engagement commun à exploiter les données intelligentes pour créer des solutions transformatrices pour la ligue », a déclaré Renie Anderson, vice-présidente exécutive et CRO de la NFL. « En combinant notre expertise avec l’infrastructure de données intelligentes de pointe de NetApp, nous pouvons générer de nouvelles efficacités qui accélèrent l’innovation au sein de notre sport. »

La NFL est l’une des ligues sportives les plus reconnues et appréciées au monde, avec plus de 218 millions de supporters rien qu’aux États-Unis et bien plus encore à travers le monde, notamment au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Australie. NetApp jouera un rôle clé au niveau mondial auprès de la NFL, en intervenant sur l’ensemble des Jeux internationaux de 2025 et en tant que sponsor principal des Jeux de Londres 2025 et du tout premier match de saison régulière de la NFL à Madrid. La NFL a fait appel à NetApp, leader du stockage de données d’entreprise, pour apporter de l’intelligence à ses données.

« Collaborer avec NetApp nous a permis de servir les supporters de football du monde entier en rationalisant nos opérations technologiques et en nous permettant de mieux protéger notre sport », a déclaré Gary Brantley, directeur des systèmes d’information de la NFL. « Nous nous efforçons d’innover et d’exceller dans tout ce que nous entreprenons et travaillons avec des partenaires qui partagent ces valeurs. Au fil de ces années de partenariat, NetApp a gagné notre confiance dans sa capacité à répondre à ces normes élevées. Grâce l’infrastructure de données intelligente de NetApp, nous disposons d’une stratégie de stockage de données sécurisée qui nous propulse vers l’avenir. »

La NFL s’appuiera sur la technologie NetApp pour optimiser sa stratégie de stockage de données à l’ère de l’intelligence artificielle, et ce, pour l’ensemble de son organisation. En fournissant un stockage parmi les plus sécurisés au monde, NetApp aidera la NFL à préserver la fidélité et l’intégrité de ses données à long terme. Les fonctionnalités de sécurité intégrées de NetApp, telles que NetApp ONTAP® Autonomous Ransomware Protection with AI (ARP/AI) et des solutions telles que NetApp cyber vault, peuvent protéger les clients contre les pertes de données et les temps d’arrêt en détectant proactivement les menaces potentielles et en récupérant rapidement les données, contribuant ainsi à réduire les risques opérationnels.