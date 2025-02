La Métropole du Grand Paris renforce la cybersécurité de ses communes avec CYBIAH !

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Pour faire face à la recrudescence des menaces cyber qui pèsent sur les collectivités, la Métropole du Grand Paris propose d’accompagner ses 130 communes dans le renforcement de leur cybersécurité. Ce programme est conduit en partenariat avec le Campus Cyber, dans le cadre du dispositif CYBIAH (Cybersécurité et Intelligence Artificielle Hub).

Ce partenariat a été officiellement lancé ce jour à Puteaux au Campus Cyber en présence de Geoffroy Boulard, Vice-Président délégué à la Communication, à l’Innovation et au Numérique, de Yann Bonnet, Directeur Général Délégué du Campus Cyber, de Fatou Diop, Sous-préfète des Hauts-de-Seine et d’Anne-Sophie Colléaux, Coordinatrice du programme CYBIAH.

Entre janvier 2022 et juin 2023, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) a recensé en moyenne 10 attaques par mois contre des collectivités territoriales. Face à cette menace croissante, la Métropole du Grand Paris bénéficie de l’expertise du programme CYBIAH pour proposer un accompagnement sur mesure destiné à ses communes.

Ainsi, la Métropole du Grand Paris propose aux communes volontaires un programme d’accompagnement « clé en main » et 100% gratuit :

• Un diagnostic individualisé réalisé par les experts CYBIAH, évaluant le niveau de maturité en cybersécurité ;

• Un plan d’actions concret et adapté aux besoins identifiés lors du diagnostic.

Dans un second temps, les communes pourront bénéficier d’un soutien financier pour la mise en place de leur plan de sécurisation avec une prise en charge de 50% du coût du projet dans la limite d’un plafond de 200 000€ grâce au « Fonds Innover dans la Ville » de la Métropole du Grand Paris.

« Je me réjouis du lancement de ce programme en partenariat avec le Campus Cyber, expert dans le domaine de la cybersécurité. Il illustre la capacité de la Métropole du Grand Paris à se saisir des grands défis de son territoire et à proposer des solutions concrètes innovantes au service des maires et des métropolitains. Déjà 12 communes métropolitaines nous ont déjà fait part de leur intérêt pour solliciter l’action de ce programme ! », Patrick Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris.

« La cybersécurité de nos communes est un enjeu majeur, non seulement pour protéger les données des métropolitains, mais aussi pour garantir la continuité des services publics. Grâce à ce programme, les communes métropolitaines volontaires pourront désormais bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour évaluer puis améliorer leur cybersécurité. », Geoffroy Boulard, Vice-Président délégué à la Communication, à l’Innovation et au Numérique.

« La menace cyber se déplace vers les acteurs les moins protégés, et les collectivités sont en première ligne. À travers CYBIAH, le Campus Cyber est fier de s’associer à la Métropole du Grand Paris pour renforcer la résilience numérique de ses communes. Une mairie attaquée, c’est un service public paralysé : plus de gestion des passeports ou d’autres missions essentielles du quotidien des administrés. Ce partenariat apporte une réponse concrète pour aider les collectivités à faire face à ces défis. », Yann Bonnet, Directeur Général Délégué du Campus Cyber.