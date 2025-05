La fraude en ligne menace les petites et moyennes entreprises en Europe

mai 2025 par Mastercard et Opinium

Une nouvelle étude menée par Mastercard auprès de plus de 1 800 dirigeants de petites et moyennes entreprises en Europe révèle une tendance inquiétante : un entrepreneur sur quatre (25 %) a été victime de fraude, les taux les plus élevés étant enregistrés en Irlande (38 %), au Danemark (35 %) et en France (29 %).

Avec l’évolution des techniques de fraude en ligne, les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs sont particulièrement confrontés à des défis de plus en plus importants pour protéger leurs activités contre les cybermenaces. Les 23 millions de petites et moyennes entreprises européennes représentent 99 % de l’ensemble des entreprises et fournissent environ les trois quarts de tous les emplois.

Alors que le Centre Européen de Cyber-Résilience Mastercard (ECRC) célèbre son premier anniversaire, l’année écoulée a souligné le rôle crucial de la collaboration et de l’éducation dans la lutte contre la cybercriminalité.

Un manque de connaissances en matière de cybersécurité qui rend les entreprises vulnérables

Malgré la montée des menaces, plus de la moitié (59 %) des chefs de petites et moyennes entreprises français ne sait pas comment se protéger contre les cyberattaques. Le besoin de formation est urgent : 66 % des personnes interrogées estiment qu’elles doivent améliorer leurs connaissances en matière de cybersécurité.

Les résultats montrent que 13 % des entrepreneurs français déclarent avoir perdu de l’argent à la suite d’escroqueries, tandis que 6 % ont perdu des clients après avoir été ciblés par des escrocs. L’impact va au-delà des victimes directes : 43 % des chefs d’entreprise de PME en France n’ont pas été personnellement ciblés, mais connaissent un autre entrepreneur qui l’a été.

La crainte de la fraude freine la croissance

Les entrepreneurs européens sont de plus en plus prudents quant à l’expansion de leur entreprise en raison des risques de fraude. Près de la moitié (49 %) déclarent que le risque de fraude les rend hésitants à se développer, un chiffre qui grimpe à 62 % en France. En outre, plus d’un sur 4 (33 %) craint que si son entreprise était victime d’une attaque, elle devrait fermer ses portes.

Parmi les différentes générations, les jeunes entrepreneurs sont les plus inquiets : 36 % des entrepreneurs européens de la génération Z s’inquiètent quotidiennement d’être victimes de la cybercriminalité, contre 27 % des Millenials et 25 % des baby-boomers. 61 % des membres de la génération Z déclarent que les préoccupations liées à la fraude constituent un obstacle majeur à la croissance de leur entreprise.

« Avec l’augmentation de la fraude en ligne et des cybermenaces, les chefs d’entreprise doivent prendre des mesures proactives pour protéger leurs activités », déclare Michele Centemero, vice-président exécutif des services Europe chez Mastercard. « Notre étude souligne le besoin crucial d’une meilleure formation, de mesures de sécurité plus strictes et d’une plus grande collaboration au sein du secteur afin d’aider les entreprises à se protéger. Chez Mastercard, nous sommes conscients que les petites entreprises sont le pilier de l’économie européenne et que leur résilience est essentielle à la croissance et à l’innovation. »

Un an après sa création, l’ECRC s’impose comme rempart stratégique contre la fraude

Créé en mai 2024 à Waterloo, en Belgique, pour renforcer la cyber-résilience dans toute la région, l’ECRC est devenu un pilier du paysage européen de la cybersécurité, apportant un soutien essentiel aux institutions, aux entreprises et aux consommateurs. Composé initialement de 20 équipes, il compte aujourd’hui plus de 30 groupes spécialisés, comprenant des experts en renseignement, des spécialistes de la récupération technique et des gestionnaires de crise, qui travaillent tous ensemble pour protéger l’économie numérique.

En étroite collaboration avec les centres nationaux de cyber intelligence, les services de répression, les organismes sectoriels et les banques centrales à travers l’Europe, notamment l’ECRB, Europol, le FS-ISAC, INTERPOL, la NBB, ainsi que la NCA et le NCSC au Royaume-Uni, l’ECRC promeut les meilleures pratiques en matière de prévention et de lutte contre la cybercriminalité, aidant ainsi les institutions et les particuliers à renforcer leur résilience face à l’évolution des menaces de sécurité.

Alors que les cybercriminels continuent d’évoluer, Mastercard reste déterminée à soutenir les PME en leur proposant des solutions de sécurité de pointe et des initiatives éducatives afin que les propriétaires de petites et moyennes entreprises puissent se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : servir leurs clients. Par exemple, Mastercard a personnalisé son scanner de vulnérabilité RiskRecon pour les petites entreprises via My Cyber Risk, leur permettant ainsi d’identifier, de hiérarchiser et de traiter les menaces de cybersécurité pesant sur leur environnement en ligne. ID Theft Protection fournit des services de surveillance, d’alerte et de résolution pour aider à protéger contre l’usurpation d’identité. Le Mastercard Trust Center est une plateforme qui aide les propriétaires de petites entreprises à accéder à des recherches, des ressources et des outils en collaboration.

Mastercard renforce également la cybersécurité grâce à de nouveaux partenariats. Avec CyberMonks et VikingCloud, Mastercard a lancé une place de marché permettant aux entreprises de toutes tailles de trouver facilement et de mettre en œuvre de manière transparente des solutions de cybersécurité et de gestion des risques sur mesure.

Méthodologie

• Cette étude a été commandée par Mastercard et réalisée par l’institut de sondage indépendant Opinium. Entre le 16 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, une enquête quantitative en ligne a été menée dans 18 pays européens.

• L’enquête a été réalisée auprès de 1 830 créateurs de PME âgés de 18 ans et plus ayant fondé une entreprise de moins de 250 employés.

• Liste complète des pays étudiés : Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni