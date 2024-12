La France choisit Eviden pour sécuriser les systèmes de transport intelligents et coopératifs (C-ITS)

décembre 2024 par Marc Jacob

Eviden, la ligne d’activité du Groupe Atos a remporté le contrat national de PKI pour le système de transport intelligent et coopératif (C-ITS) auprès de la Direction Générale des Infrastructures de Transport et des Services de Mobilité (DGITM), qui dépend du Ministère des Partenariats avec les Territoires et de la Décentralisation (MPTD). Dans le cadre de ce contrat de quatre ans, qui comprend deux années d’extension optionnelle, Eviden déploiera sa solution IDnomic C-ITS PKI pour soutenir une communication sécurisée et interopérable à travers tous les C-ITS en France. Le déploiement national est prévu pour 2025.

La France, l’un des pays leaders en matière de C-ITS, a choisi de se doter de son propre système de transport intelligent national, conformément au cadre technique et réglementaire de sécurité européen. Grâce aux C-ITS, les communications inter-véhiculaires, et les communications entre les infrastructures routières, les véhicules et les autres usagers de la route sont désormais possibles. En permettant d’anticiper les événements qui peuvent se produire hors du champ de perception des véhicules et de leurs conducteurs, les C-ITS fournissent de nouveaux services afin d’éviter les accidents, réduire le nombre de morts, et favoriser une mobilité plus efficace et plus respectueuse de l’environnement.

L’interopérabilité entre tous les systèmes est garantie par un ensemble de normes européennes et de règles d’harmonisation. Les entités publiques telles que la gendarmerie, la police nationale ou les pompiers, ainsi que les opérateurs d’infrastructures routières - État français, départements, villes ou concessionnaires privés d’autoroutes - déploieront ou déploient déjà des stations de communication le long de l’infrastructure et dans leurs véhicules. La PKI C-ITS IDnomic d’Eviden sera cruciale pour assurer la sécurité et la confidentialité de leurs communications et pour apporter la confiance numérique nécessaire à l’exploitation de services aussi sensibles. Elle garantira l’interopérabilité à l’échelle européenne avec tous les fournisseurs de solutions C-ITS respectant un cadre de sécurité équivalent.