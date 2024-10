La Fondation Eclipse publie le rapport d’enquête 2024 auprès des développeurs de Jakarta EE

octobre 2024 par La Fondation Eclipse

La Fondation Eclipse, l’une des plus grandes fondations de logiciels libres au monde, annonce la mise à disposition du rapport 2024 Jakarta EE Developer Survey Report, l’enquête la plus importante de l’industrie pour obtenir des informations techniques sur Java d’Entreprise. Les résultats montrent une croissance significative de l’utilisation de Jakarta EE et un intérêt croissant pour le Java cloud-native en général. Le rapport d’enquête 2024 sur les développeurs de Jakarta EE peut être téléchargé ici dans son intégralité.

« L’adoption croissante des technologies Java de type Jakarta EE et cloud-native montre que l’écosystème Java de l’entreprise continue d’évoluer en ligne avec les pratiques de développement modernes », a déclaré Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse. « Avec Jakarta EE 11 à l’horizon, nous nous engageons à proposer des innovations qui s’alignent sur les besoins évolutifs de l’écosystème Java de l’entreprise. »

Initiée il y a sept ans, l’enquête auprès des développeurs Jakarta EE continue d’être une ressource vitale pour comprendre les besoins, les préférences et les tendances des développeurs au sein de l’écosystème Java. Elle offre également aux dirigeants d’entreprise des informations précieuses sur le contexte en évolution du Java d’entreprise cloud-native, les aidant à façonner leurs stratégies. Réalisée du 19 mars au 31 mai 2024, l’enquête a recueilli les points de vue de 1409 participants, offrant un aperçu complet de l’état actuel du Java d’Entreprise.

Les principales conclusions de l’enquête 2024 sont les suivantes :

● Spring/Spring Boot reste le principal framework Java pour les applications cloud-native, tandis que Jakarta EE et MicroProfile ont connu une croissance notable.

● L’adoption de Jakarta EE continue d’augmenter, avec 32% des répondants ayant migré (contre 26% en 2023).

● L’adoption de Jakarta EE 10 a doublé pour atteindre 34 %, ce qui indique une forte évolution vers des versions plus récentes, tandis que l’utilisation de Java EE 8 a diminué de 46 % à 40 %.

● L’intérêt pour l’alignement de Jakarta EE sur les innovations Java SE, telles que les records et les threads virtuels, a également augmenté (37%, contre 30% en 2023).

● Parmi les cinq priorités de la communauté Jakarta EE figurent un meilleur support pour Kubernetes, les microservices, l’adaptation aux innovations Java SE, le support des améliorations des tests et une innovation plus rapide.

La communauté Jakarta EE accueille favorablement les contributions et la participation des individus et des organisations. Alors que le groupe de travail Jakarta EE est à l’œuvre sur la prochaine version de Jakarta EE 11, qui inclut des fonctionnalités natives innovantes dans le cloud, il n’y a pas de meilleur moment pour rejoindre cette communauté dynamique et faire entendre votre voix. Participez et communiquez avec la communauté mondiale en nous rendant visite ici.

Pour les organisations qui s’appuient sur Java d’entreprise, le groupe de travail Jakarta EE offre une occasion unique de façonner son avenir. L’adhésion favorise non seulement la pérennité de la communauté, mais donne également accès à des initiatives de marketing et à un engagement direct avec les principaux contributeurs. Explorez ici les avantages de l’adhésion.

Citations des organisations membres du Groupe de travail Jakarta EE

IBM

« Jakarta EE poursuit ses efforts pour proposer des innovations que les développeurs peuvent utiliser, comme le montre son adoption généralisée et croissante », a déclaré Ian Robinson, Directeur Technique de IBM Application Runtimes. « Avec une combinaison d’interfaces API standard et d’une efficacité opérationnelle dans notre environnement d’exécution et outillage Liberty, IBM apporte une compatibilité complète avec Jakarta EE et un support de production, incluant MicroProfile, ce qui le rend idéal pour les applications natives du cloud. »

Microsoft

« Nous sommes heureux de voir que l’écosystème Java continue de rester dynamique, y compris Spring et Jakarta EE », a déclaré Scott Hunter, vice-président produit Microsoft, Azure Developer Experience. « Nous sommes particulièrement fiers de jouer un rôle clé dans la prochaine version de Jakarta EE 11 à côté de nos partenaires Oracle, IBM, Red Hat et Broadcom. »

Oracle

« L’enquête montre une adoption et un intérêt croissants pour les technologies Jakarta EE et MicroProfile, ainsi que les dernières versions Java, dans les micro-services et les architectures hybrides, sur plusieurs clouds, avec intégration de l’IA », a déclaré Tom Snyder, VP de l’Ingénierie, Oracle Enterprise Cloud Native Java. « Les investissements d’Oracle dans WebLogic Server, Helidon, Coherence, Java et l’IA sont alignés sur ces tendances. Nous sommes ravis de travailler avec la communauté pour construire les générations futures de Java d’Entreprise. »

Payara

« Payara est fermement convaincue que Jakarta EE offre une plateforme idéale pour soutenir le développement d’applications tournées vers l’avenir et à l’épreuve du temps, et le rapport d’enquête auprès des développeurs de Jakarta EE 2024 réaffirme cette vision », a déclaré Steve Millidge, PDG et fondateur de Payara Services. « L’adoption croissante de Jakarta EE, en particulier avec la prochaine Jakarta EE 11 et la création du groupe d’intérêt Jakarta EE Future Directions, souligne sa capacité à évoluer et à répondre aux exigences en constante évolution des environnements d’entreprise modernes. Payara s’engage à soutenir l’évolution de Jakarta EE, car nous considérons sa flexibilité, sa standardisation et sa neutralité vis-à-vis des fournisseurs comme des leviers clés pour les développeurs qui construiront des applications natives, évolutives et interopérables dans le cloud du futur. »