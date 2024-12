La fondation Eclipse présente des outils de collaboration ouverte (OCT) pour transformer le développement à distance

décembre 2024 par Marc Jacob

Transformer la collaboration à distance

Le projet Eclipse OCT répond à la demande croissante de solutions transparentes de travail à distance, en redéfinissant la manière dont les développeurs collaborent au sein des IDE et des outils spécifiques au domaine. Cette suite de bibliothèques et d’outils open source permet aux équipes de collaborer en temps réel, de n’importe où dans le monde. Avec OCT, les équipes peuvent lancer des sessions pour partager en direct des espaces de travail, surligner du texte et afficher la position des curseurs.

« Le projet Eclipse OCT représente l’avant-garde des solutions de productivité pour les équipes de développeurs distants », a déclaré Mike Milinkovich, le directeur exécutif de la Fondation Eclipse. « En s’intégrant parfaitement avec des outils comme Theia IDE, il offre une plateforme de collaboration flexible et extensible qui permet aux développeurs de collaborer en toute transparence où qu’ils soient. »

Constitué sur une base solide : l’IDE Eclipse Theia

Le projet Eclipse OCT étend l’IDE Eclipse Theia avec des fonctionnalités de partage en direct. Conçu pour répondre aux demandes en constante évolution des développeurs modernes, l’IDE Theia s’appuie sur les dernières technologies Web pour l’utilisation du cloud et des postes de travail, y compris des normes avancées telles que le Language Server Protocol (LSP) et le Debug Adapter Protocol (DAP). Son utilisation de l’éditeur de code Monaco garantit un environnement de codage de pointe. La compatibilité de l’IDE Theia avec les extensions VS Code, accessibles à travers le registre Open VSX, combinée à son architecture modulaire, le rend hautement personnalisable et adaptable à un large éventail de flux de développement et de préférences. Cette flexibilité est en outre renforcée par le partage en direct, désormais disponible avec OCT, permettant une collaboration transparente.

Un engagement vers l’ouverture

Ce qui distingue Eclipse OCT des alternatives commerciales, c’est son engagement envers l’ouverture et l’extensibilité, offrant :

• Développement transparent : Mise en place de serveur, client et protocole entièrement ouverte.

• Gestion indépendante des fournisseurs : Gérée par la Fondation Eclipse pour une collaboration égalitaire.

• Option d’auto-hébergement : Les entreprises peuvent héberger leurs propres serveurs pour la confidentialité et la sécurité des données.

Conçu pour l’extensibilité

Eclipse OCT est extensible et entièrement personnalisable pour une expérience de collaboration supérieure. Voici quelques caractéristiques importantes :

• Serveur personnalisable : Adaptez les fonctionnalités du serveur aux besoins spécifiques de l’organisation.

• Intégrations IDE : Adaptable à n’importe quel IDE pour des flux de travail personnalisés

• Support pour les Web App : Intégrez des applications Web personnalisées pour une expérience multi-plateforme transparente.

• Modes d’édition adaptables : Prend en charge les paradigmes d’édition comme les éditeurs graphiques, les formulaires et plus encore.

Les intégrations actuelles comprennent :

• Support prêt à l’emploi pour l’IDE Theia

• Une extension de code VS, disponible sur Open VSX et sur la place de marché VS Code

• Une extension pour l’IDE Theia à utiliser dans les outils et les IDE personnalisés

• Application serveur pour l’authentification de session, avec une instance publique sur api.open-collab.tools

• Bibliothèques TypeScript pour l’intégration avec différents environnements

• Chiffrement complètement intégré de bout en bout et authentification extensible de l’utilisateur

Les fonctionnalités à venir incluent le support de l’Editor Monaco, qui permettra une collaboration hybride entre les IDE locaux et les applications web. Des intégrations supplémentaires pour Jupyter Notebooks et l’Editor Diagram sont prévues.