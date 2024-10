La Fondation Eclipse lance la ThreadX Alliance

octobre 2024 par Marc Jacob

La Fondation Eclipse annonce le lancement de la ThreadX Alliance, une nouvelle initiative dédiée à assurer la croissance continue et la durabilité du système d’exploitation en temps réel (RTOS) Eclipse ThreadX et de son écosystème dynamique. ThreadX, le premier et le seul RTOS open source au monde certifié pour la sûreté de fonctionnement, propulse des milliards d’appareils dans un large éventail d’industries, notamment l’automobile, le médical, l’aérospatiale, les appareils électroménagers et les contrôles industriels.

Avec ThreadX, étant déjà une solution éprouvée et reconnue par les entreprises du monde entier, l’Alliance ThreadX garantit la durabilité continue de sa base de code robuste, des améliorations de sa plateforme et des efforts essentiels de certification de sûreté de fonctionnement. En rejoignant l’alliance, les organisations peuvent accéder à des ressources exclusives tout en contribuant à l’évolution de la prochaine génération de systèmes embarqués.

« ThreadX est aujourd’hui le seul système d’exploitation open source en temps réel sur le marché qui est certifié pour la sécurité, propulsant plus de 12 milliards d’appareils et étant éprouvé dans une vaste gamme d’applications embarquées », a déclaré Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse. « La ThreadX Alliance est une étape importante pour assurer l’avenir de la plateforme, et permet aux entreprises de soutenir activement sa durabilité, tout en obtenant des outils et des ressources précieuses pour rationaliser leurs efforts de développement, réduire les coûts et commercialiser leurs produits. »

Les principaux avantages de rejoindre l’Alliance ThreadX sont les suivants :

Accès anticipé exclusif au marché ThreadX : Soyez les premiers à accéder au futur marché ThreadX, y compris l’assistance pré-ventes et le pré-développement auprès des principaux fournisseurs de services.

Accès aux manuels de sécurité : Exploitez un accès en seule lecture et non commercial aux manuels de sûreté de fonctionnement , qui offrent des informations essentielles pour améliorer vos processus de développement.

Possibilités de licence pour les certifications de sûreté de fonctionnement : Accédez à des contrats de licence pour les artefacts de sécurité ThreadX (des frais supplémentaires s’appliquent), accélérant ainsi les certifications de sécurité fonctionnelle de vos produits.

Opportunités exclusives de marketing et de personnalisation : Affichez fièrement le logo de participation à la ThreadX Alliance pour montrer votre engagement envers la croissance et la durabilité du seul RTOS open source certifié pour la sûreté de fonctionnement de l’industrie.

Le lancement de l’Alliance ThreadX représente un bond en avant significatif dans le soutien de l’écosystème des systèmes embarqués open source, en particulier dans les secteurs où la sécurité et la fiabilité sont essentielles. Les entreprises qui souhaitent faire partie de cette communauté importante sont invitées à visiter threadxalliance.org pour en savoir plus sur la façon de contribuer au programme et d’en bénéficier.