La Fondation Eclipse et le groupe de travail Adoptium annoncent le nouvel environnement d’exécution Java SE open source Eclipse Temurin

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

La Fondation Eclipse en collaboration avec le groupe de travail Adoptium, annonce la sortie de la dernière version de l’environnement d’exécution Java SE d’Eclipse Temurin. Alors que les entreprises du monde entier réévaluent leur approche de Java, compte tenu des récents changements dans les coûts de licence et de support, Eclipse Temurin continue de connaître une croissance incroyable, après avoir dépassé les 600 millions de téléchargements, se rapprochant rapidement du double des 380 millions enregistrés l’année dernière à la même époque. Cette version améliore la stabilité, la sécurité et la couverture de la plate-forme, y compris les mises à jour du comportement de Windows AWT, le nettoyage de l’image Docker et la prise en charge étendue des systèmes AIX ppc64. Ces mises à jour renforcent l’accent mis par Temurin sur l’applicabilité, la modernisation et la stabilité de la plate-forme.

La dernière version d’Eclipse Temurin (8u452, 11.0.27, 17.0.15, 21.0.7, 24.0.1) comprend :

● La détection de l’inversion de la configuration AWT sans tête sous Windows pour éviter les régressions.

● Suppression des images Docker obsolètes pour Windows ServerCore et NanoCore (1809).

● Ajout de la prise en charge d’AIX ppc64 pour JDK 24, améliorant ainsi la portée de la plate-forme d’entreprise.

En plus de la dernière version, le groupe de travail Adoptium lance également deux initiatives connexes pour éduquer les entreprises et s’assurer que la croissance continue d’Eclipse Temurin reste durable. Tout d’abord, le Groupe de travail a publié un nouveau calculateur de retour sur investissement qui aide les organisations à quantifier l’impact financier du passage à Java open source, avec les entreprise qui reportent des économies annuelles moyennes de plus de 1,6 million de dollars après la migration des options payantes de Java SE vers des solutions open source telles qu’Eclipse Temurin. Le Groupe de travail a également lancé le Programme de soutien de Témurin, ce qui encourage le réinvestissement dans l’infrastructure technologique qui alimente les charges de travail Java critiques.

Le programme Eclipse Temurin Sustainer invite les entreprises bénéficiaires de Temurin à réinvestir une partie de leurs économies dans le projet. Les contributions ne sont pas obligatoires et les donateurs peuvent choisir parmi plusieurs niveaux de financement flexibles en fonction de leurs économies estimées et de l’ampleur de l’utilisation. Ces fonds soutiennent des versions plus rapides, la maintenance de la sécurité et une infrastructure de test étendue. Le calculateur de retour sur investissement sur Temurin, disponible ici, fournit des estimations personnalisées des économies réalisées sur les coûts de support Java pour les entreprises de toutes tailles.

Le programme Temurin Sustainer n’est pas seulement une question de rentabilité, mais aussi de soutien de l’un des éléments les plus critiques de l’infrastructure technologique d’une entreprise. Pour les entreprises qui s’appuient sur des solutions open source comme Eclipse Temurin, ce programme leur permet d’optimiser leur investissement dans Java et de contribuer à l’innovation plus vaste qui fait avancer cet écosystème.

Le Projet Eclipse AQAvit est un exemple excellent de la façon dont le programme Temurin Sustainer continuera à stimuler l’innovation, en permettant une automatisation plus intelligente, une meilleure couverture des tests et une livraison plus rapide sur les environnements d’exécution Java SE. Eclipse AQAvit™ est le projet d’évaluation de la qualité et de la personnalisation de l’environnement d’exécution Java SE et de la technologie associée. Au cours d’une version, il prend un environnement d’exécution Java fonctionnellement complet et s’assure de la présence de toutes les caractéristiques supplémentaires qui le rendent idéal pour l’utilisation en production.