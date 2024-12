La Fédération EBEN annonce l’arrivée de Cécile Leduc

décembre 2024 par Marc Jacob

Après 16 années passées à la tête de la Fédération, Delphine Cuynet quitte son poste de Directrice générale pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Sous sa direction, la Fédération EBEN a évolué, innové et renforcé son rôle de porte-parole des entreprises du bureau et du numérique. Delphine Cuynet, en proche collaboration avec les administrateurs, a accompli de grandes choses pour l’écosystème du bureau et du numérique et construit une communauté solide et dynamique.

EBEN est également heureuse d’annoncer l’arrivée de Cécile Leduc, qui prend la Direction de la Fédération. Forte d’une expérience de plus de 20 ans dans les secteurs de la finance, du luxe ou encore de l’innovation stratégique, Cécile Leduc a démontré à diverses occasions sa détermination à allier efficacité opérationnelle et engagement éthique, notamment au service de missions d’intérêt général.

L’ensemble du Conseil d’administration et l’équipe de la Fédération exprime sa profonde gratitude à Delphine Cuynet pour ses années à la tête d’EBEN et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. De la même façon, ils accueillent Cécile Leduc qui, grâce à son expérience et sa vision stratégique, assurera la continuité du plan stratégique porté par le Président et son Conseil d’Administration.

EBEN en bref

Issue du regroupement de plusieurs associations professionnelles (FEB, FICOME et plus récemment S.I.N.), la Fédération EBEN rassemble les entreprises de distribution de produits et services pour l’environnement de travail :

▪ Papeterie et fournitures de bureau,

▪ Mobilier de bureau et collectivités,

▪ Solutions d’impression (copieurs et imprimantes),

▪ Produits et solutions informatiques,

▪ Solutions de communication électronique, télécoms et réseaux.

▪ Solutions d’impression numérique et services graphiques

Elle est la seule association professionnelle représentative de la Branche et porte sa propre convention collective.

Lieu d’échange et de dialogue, elle représente en toute indépendance et transparence, les intérêts de ses 2 500 membres pour les accompagner dans leur développement et contribuer à créer un environnement économique et social favorable.

Véritable aventure collective, la Fédération EBEN, animée par un esprit de partage et de convivialité, constitue une plateforme d’expertises propice à l’innovation.