La cybersécurité pour l’été et les JO : se protéger tout en profitant du soleil

août 2024 par Check Point®

Réseaux WIFI sécurisés, selfies protégés, mobiles au frais et sécurisés, alerte contre les requins numériques et mises à jour constantes... Check Point Software propose quelques clés pour rester à l’abri des cybercriminels.

Avec l’arrivée de l’été, les pirates informatiques profitent de l’utilisation accrue des smartphones et autres terminaux mobiles pendant les vacances et les activités de plein air. Les dernières données du Check Point Software Threat Intelligence Report for July 2024, révèlent qu’1 organisation sur 4 a souffert d’un incident malveillant, avec 179 applications frauduleuses distinctes et 16 777 applications à risque identifiées.

En juin 2024, le Global Threat Index a notamment révélé que Joker, un logiciel espion Android sur Google Play conçu pour voler des SMS, des listes de contacts et des informations sur les appareils, s’est classé en tête des logiciels malveillants mobiles les plus répandus, suivi d’Anubis (un trojan bancaire malveillant conçu pour les téléphones mobiles Android) et d’AhMyth (un trojan d’accès à distance).

Les cybercriminels profitent de cette période de l’année où les mesures de sécurité sont parfois relâchées. Ils utilisent des sites web d’hameçonnage qui semblent légitimes, comme ceux des banques, pour voler des informations personnelles en incitant les utilisateurs à saisir leurs données. En outre, la connexion à des réseaux Wi-Fi publics dans des lieux comme les hôtels et les cafés peut s’avérer risquée, car les criminels peuvent intercepter et modifier les communications pour accéder à des données sensibles. Il est également important d’être prudent lorsque l’on télécharge des applications à partir de sources non officielles, car elles peuvent contenir des logiciels malveillants conçus pour voler des informations ou contrôler l’ordinateur de l’utilisateur.

Voici quelques conseils essentiels pour protéger vos appareils tout en profitant de vos vacances, aux JO de Paris ou ailleurs :

1. Protégez votre réseau Wi-Fi comme on protège sa peau : Tout comme il est déconseillé de s’exposer au soleil sans crème solaire, évitez de vous connecter à des réseaux Wi-Fi ouverts et non protégés. Les cybercriminels utilisent les réseaux publics, tels que ceux des cafés, des hôtels et des aéroports, pour intercepter les informations personnelles des utilisateurs. Il est important de n’utiliser que des réseaux Wi-Fi nécessitant un mot de passe et de s’assurer que la connexion est cryptée. En outre, n’oubliez jamais qu’il est préférable d’utiliser un VPN (Virtual Private Network) pour ajouter une couche supplémentaire de protection, afin de garder les données à l’abri des regards indiscrets.

2. Des selfies en toute sécurité sur la plage comme aux JO : Partager des photos et des selfies fait partie des moments « vacances », mais soyez prudent avec les applications que vous utilisez. Il est essentiel que l’authentification à deux facteurs soit activée sur les réseaux sociaux d’un utilisateur. Cette mesure de sécurité exige une deuxième étape de vérification, comme un code envoyé sur le mobile, en plus du mot de passe habituel.

3. Gardez votre appareil au frais et en sécurité : La chaleur extrême peut endommager les appareils électroniques, réduisant leurs performances et leur durée de vie. Ne les laissez donc pas exposés directement au soleil ; cherchez toujours des endroits frais et ombragés pour les ranger. En outre, il est important d’installer une solution de sécurité capable de détecter et d’éliminer les menaces avant qu’elles n’endommagent votre appareil. Les mises à jour régulières des logiciels et des applications permettent non seulement d’introduire de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de corriger des vulnérabilités susceptibles d’être exploitées par des cybercriminels.

4. Méfiez-vous des requins numériques : Pendant les vacances, lorsque nous sommes plus détendus, il est plus facile de tomber dans les pièges de l’hameçonnage. Ces attaques se présentent sous la forme de courriels, de messages textuels ou même de réseaux sociaux, et prétendent provenir de sources fiables. Même en été, il est essentiel de ne pas baisser la garde et de ne jamais cliquer sur des liens ou télécharger des fichiers provenant d’expéditeurs inconnus. Si quelque chose vous semble suspect, vérifiez l’authenticité du message avant d’y répondre, en allant sur le site web original de l’expéditeur à l’aide d’un moteur de recherche Internet.

5. Renforcez votre sécurité grâce à des mises à jour constantes : L’une des clés de la sécurité que de nombreuses personnes négligent est de maintenir tous les appareils à jour avec les derniers correctifs et mises à jour logicielles. Chaque mise à jour améliore la sécurité en corrigeant les éventuelles failles et vulnérabilités que les cybercriminels pourraient exploiter. Pour ce faire, il est préférable de paramétrer les appareils pour qu’ils se mettent à jour automatiquement, ce qui garantit qu’ils sont toujours protégés contre les dernières menaces. Cette simple pratique peut faire une grande différence en matière de protection.

"L’été est une période de détente, mais ne baissons pas la garde en matière de cybersécurité. Il est essentiel de sécuriser nos appareils pour pouvoir profiter de nos vacances en toute tranquillité. En suivant quelques mesures de protection simples, nous pouvons prévenir la plupart des cyberattaques et mettre nos informations en sécurité", prévient Adrien Merveille, directeur technique de Check Point Software France.