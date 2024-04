La cybersécurité de Zéro par Vincent Sénétaire, Nicolas Lepotier et Titouan Soulard est sortie

avril 2024 par Marc Jacob

Dans notre société de plus en plus connectée, la cybersécurité a pris une place centrale au point de devenir une absolue nécessitée : attaques contre des institutions publiques, cyberguerre, rançongiciels...

La criminalité en ligne est en plein boom depuis le début du siècle et impacte tous les aspects de nos vies quotidiennes. Les métiers de défense des infrastructures numériques recrutent à tour de bras. Les États et les collectivités ont des besoins prégnants pour garantir leur intégrité et leur sécurité.

Cet ouvrage vous détaille les principaux enjeux de la cybersécurité. Qui est concerné ? Comment peut-on mettre en oeuvre des attaques ? Quelles en sont les conséquences sociales et économiques ? Comment se prémunir et s’en défendre ? Quel que soit votre niveau, ce livre vous permettra d’appréhender le domaine de la cybersécurité, d’évoluer dans ce dernier et vous aidera à préparer des certifications très prisées sur le marché du travail.

En partant de concepts généraux, vous avancerez vers des concepts techniques au fil de la Sainte Trinité : disponibilité, confidentialité, intégrité. La cryptographie, les virus informatiques, les fuites de données ou encore les environnements virtuels sécurisés sont autant de thèmes qui ne seront plus un mystère.

Les auteurs :

Vincent Sénétaire est ingénieur et enseignant en cybersécurité. Après avoir été consultant pour de grands groupes industriels, il se consacre à l’enseignement de l’informatique et intervient dans de nombreux établissements de formation professionnelle et supérieure.

Nicolas Lepotier est apprenti ingénieur au département télécommunications de l’INSA Lyon. Il travaille au Centre national d’études spatiales à Toulouse sur l’optimisation et la sécurisation de liens satellitaires. Il se passionne depuis plusieurs années pour la cybersécurité, qu’il a étudiée en autodidacte.

Titouan Soulard travaille dans le domaine des télécommunications, après une formation en physique appliquée à l’École normale supérieure Paris-Saclay. Passionné par le droit du numérique, il vulgarise depuis plusieurs années ces notions auprès du grand public.