La croissance de l’adoption de l’IA par les entreprises est due à un déploiement généralisé par les utilisateurs pionniers mais des obstacles demeurent

janvier 2024 par IBM

Une nouvelle étude commandée par IBM a révélé que 26% des grandes entreprises françaises (plus de 1000 employés) utilisent activement l’IA dans leurs activités. Les utilisateurs pionniers ouvrent la voie, 45% des entreprises travaillant déjà avec l’IA ayant l’intention d’accélérer et d’augmenter les investissements dans cette technologie. L’adoption de l’IA dans les entreprises reste confrontée à des défis permanents, notamment le recrutement d’employés possédant les compétences adéquates, les préoccupations éthiques et les cas d’usage manquants qui continuent d’empêcher les entreprises d’adopter les technologies de l’IA dans leurs activités.

« Nous constatons que les utilisateurs pionniers qui ont surmonté les obstacles et qui ont déployé ou exploré l’IA en ressentent déjà les bénéfices et réalisent de nouveaux investissements. Des outils d’IA plus accessibles, la volonté d’automatiser les processus clés et un volume croissant d’IA intégrée dans les applications métiers prêtes à l’emploi sont les principaux facteurs de l’expansion de l’IA au niveau de l’entreprise », a déclaré Xavier Vasques, Vice-Président et CTO, IBM Technologie et R&D France. « Nous voyons des organisations tirer parti de l’IA pour des cas d’usage où la technologie peut avoir le plus rapidement un impact profond, comme le marketing et les ventes, l’automatisation informatique, l’automatisation du traitement, de la compréhension et du flux des documents, ainsi que la surveillance et la gouvernance de l’IA. Pour les 45 % d’entreprises bloquées dans un bac à sable, 2024 sera l’année où il faudra s’attaquer aux barrières à l’entrée telles que le manque de compétences et les préoccupations éthiques et les surmonter. »

Les points saillants de l’"IBM Global AI Adoption Index 2023" (Indice d’adoption de l’IA 2023 d’IBM), réalisé par Morning Consult pour le compte d’IBM, sont les suivants :

Au cours des dernières années, l’adoption de l’IA est restée stable dans les grandes organisations du monde entier :

• Aujourd’hui, 26 % des professionnels de l’informatique des grandes entreprises en France déclarent avoir activement déployé l’IA, tandis que 45 % supplémentaires étudient activement la possibilité d’utiliser cette technologie.

• En outre, 19 % des professionnels de l’informatique en entreprise déclarent que leur société met activement en œuvre l’IA générative et 44 % l’explorent.

• La plupart des marchés dépassent la France en termes d’adoption de l’IA par les entreprises (26 %). Les organisations en Inde (59 %), en Chine (50 %), à Singapour (53 %) et aux Émirats arabes unis (58 %) sont en tête de l’utilisation active de l’IA, par rapport à des marchés en retard comme l’Australie (29 %), l’Espagne (28 %) et la France (26 %).

Une proportion notable d’entreprises déployant ou explorant activement l’IA ont accéléré leur déploiement ou leurs investissements au cours des 24 derniers mois :

• 45 % des professionnels de l’informatique travaillant dans des entreprises qui déploient ou explorent l’IA indiquent que leur société a accéléré ses investissements dans l’IA ou son déploiement au cours des 24 derniers mois.

• La France se situe en milieu de classement en ce qui concerne l’accélération des investissements dans l’IA, avec un taux de 45 %. La Chine (85 %), l’Inde (74 %) et les Émirats arabes unis (72 %) sont les marchés les plus susceptibles d’accélérer le déploiement de l’IA, tandis que les entreprises du Royaume-Uni (40 %), de l’Australie (38 %) et du Canada (35 %) sont les moins susceptibles d’en accélérer le déploiement.

• La recherche et le développement (36 %) et la requalification/le développement de la main-d’œuvre (33 %) sont les principaux investissements en matière d’IA dans les organisations qui explorent ou déploient l’IA.

Des outils d’IA plus faciles à utiliser et la nécessité de réduire les coûts et d’automatiser les processus sont les moteurs de l’adoption de l’IA :

• Les progrès dans les outils d’IA qui les rendent plus accessibles (32 %), la nécessité de réduire les coûts et d’automatiser les processus clés (31 %) et le volume croissant d’IA intégrée dans les applications métiers standard prêtes à l’emploi (29 %) sont les principaux facteurs d’adoption de l’IA.

• Pour les professionnels de l’informatique, les deux changements les plus importants apportés à l’IA ces dernières années sont des solutions plus faciles à déployer (38 %) et des solutions mieux conçues pour répondre aux besoins des entreprises (30 %).

• Les cas d’usage de l’IA qui favorisent l’adoption par les entreprises qui explorent ou déploient actuellement l’IA ne sont pas limités, mais s’étendent à de nombreux domaines clés des activités de l’entreprise :

o Marketing et ventes (24%)

o Automatisation des processus informatiques (21%)

o Automatisation du traitement, de la compréhension et du flux des documents (21%)

o Surveillance ou gouvernance de l’IA (21%)

o Travail numérique (18%)

o Sécurité et détection des menaces (18%)

o Détection des fraudes (16%)

o Automatisation des processus métiers (15%)

o Planification et analyse financières (15 %)

o Automatisation des processus réseau (14%)

o Analyse ou intelligence économique (14%)

o Automatisation des réponses et des actions des clients ou des employés en libre-service (14%)

o Prise de décision prédictive (14%)

o Intelligence de la chaîne d’approvisionnement (13 %)

o Analyse des données des capteurs (12 %)

o Reconnaissance visuelle (12%)

Les mêmes obstacles empêchent la prochaine vague d’entreprises de bénéficier de l’IA :

• Les principaux obstacles à l’adoption réussie de l’IA dans les entreprises qui explorent ou déploient l’IA sont les compétences et l’expertise limitées en matière d’IA (25 %), les préoccupations éthiques (19 %), l’absence de cas d’usage définis ou de recherches par rapport aux besoins des utilisateurs finaux, nécessaires pour démarrer (18 %), le prix élevé (18 %), la trop grande complexité des données (15 %) et le manque d’outils pour le développement de modèles d’IA (15 %).

L’IA a déjà un impact sur la main-d’œuvre :

• Environ une organisation sur cinq (21 %) ne dispose pas d’employés dotés des compétences adéquates pour utiliser les nouveaux outils d’IA ou d’automatisation et 10 % ne parviennent pas à trouver de nouvelles recrues ayant les compétences nécessaires pour combler cette lacune.

• Seuls 16 % d’entre elles forment ou requalifient actuellement leurs employés pour qu’ils puissent travailler avec les nouveaux outils d’automatisation et d’IA.

La nécessité d’une IA digne de confiance et gouvernée est comprise par les professionnels de l’informatique, mais des obstacles rendent difficile sa mise en pratique par les entreprises :

• Les professionnels de l’informatique sont largement d’accord sur le fait que les consommateurs sont plus susceptibles de choisir les services d’entreprises ayant des pratiques transparentes et éthiques en matière d’IA (75 % sont tout à fait ou plutôt d’accord) et affirment que le fait de pouvoir expliquer comment leur IA est parvenue à une décision est important pour leur entreprise (75 % parmi les entreprises qui explorent ou déploient l’IA).

• Mais, alors que de nombreuses entreprises qui déploient ou explorent déjà l’IA se heurtent à de multiples obstacles dans le processus, bien moins de la moitié d’entre elles prennent des mesures clés pour parvenir à une IA digne de confiance, comme la réduction des biais (17 %), le suivi de la provenance des données (34 %), la garantie de pouvoir expliquer les décisions de leurs modèles d’IA (37 %) ou l’élaboration de politiques éthiques en matière d’IA (36 %).

Méthodologie

Cette enquête a été menée en novembre 2023 auprès d’un échantillon représentatif de 8 584 professionnels de l’informatique en France, en Australie, au Canada, en Chine, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, à Singapour, en Corée du Sud, en Espagne, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans la région LATAM (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique et Pérou). Pour prendre part à l’enquête, les participants doivent être employés à temps plein, travailler dans des entreprises de plus d’un salarié, occuper un poste de manager ou de niveau supérieur, et avoir au moins une certaine connaissance du fonctionnement et de l’utilisation des technologies de l’information dans leur entreprise. Les résultats globaux ont une marge d’erreur de +/- 1 point de pourcentage.