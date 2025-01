La conformité au cœur de la transformation numérique des institutions financières : un défi pour 2025

janvier 2025 par Antony Derbes, Président d’Open Lake Technology

La transformation numérique des institutions financières est aujourd’hui un impératif stratégique, mais elle s’accompagne de défis de taille, en particulier dans le domaine de la conformité. À l’horizon 2025, les institutions financières devront faire face à un cadre réglementaire de plus en plus complexe et contraignant.

Les nouvelles exigences imposées par les régulateurs, notamment en matière de résilience opérationnelle, d’intégrité des données et de cybersécurité, changent radicalement la manière dont les entreprises gèrent la conformité. Dans ce contexte, la mise en place de solutions technologiques adaptées devient cruciale pour garantir non seulement la conformité mais aussi la compétitivité sur le long terme.

Les avancées technologiques, telles que l’intelligence artificielle, la blockchain et le cloud computing, ouvrent la voie à des méthodes de gestion de la conformité plus efficaces et plus agiles. L’intelligence artificielle, par exemple, permet de traiter et d’analyser de vastes quantités de données en temps réel, ce qui facilite l’identification et la gestion des risques. De même, les solutions basées sur le cloud offrent une flexibilité sans précédent, permettant aux institutions financières de s’adapter rapidement aux évolutions réglementaires tout en garantissant une sécurité renforcée des données sensibles.

Cependant, l’adoption de ces nouvelles technologies ne se fait pas sans difficultés. La gestion des données massives, la protection de la vie privée des clients et la cybersécurité demeurent des préoccupations majeures. Alors que les cybermenaces se diversifient et se sophistiquent, les entreprises doivent renforcer leur infrastructure numérique et mettre en place des systèmes de sécurité toujours plus robustes. Dans ce contexte, la mise en conformité avec les réglementations telles que le Digital Operational Resilience Act (DORA) devient essentielle pour assurer la résilience numérique des institutions financières.

Le DORA, qui entrera en vigueur en 2025, impose des exigences strictes en matière de gestion des risques opérationnels liés aux technologies de l’information, en particulier les risques associés aux fournisseurs externes. Les institutions financières devront démontrer qu’elles peuvent résister aux perturbations numériques et continuer à fonctionner de manière sécurisée et transparente, même face à des cyberattaques ou à des défaillances techniques.

En parallèle, la réglementation européenne sur la protection des données (RGPD) continue de poser des défis supplémentaires. Les institutions doivent garantir la conformité avec des lois qui ne cessent d’évoluer, tout en étant confrontées à une pression croissante pour innover et transformer leurs processus numériques.

Dans ce contexte, l’intégration de solutions de conformité automatisées et basées sur des technologies avancées est non seulement une nécessité mais aussi une opportunité pour les institutions financières. Ces solutions permettent de réduire les coûts liés à la gestion de la conformité, d’améliorer la réactivité face aux changements réglementaires et de renforcer la confiance des clients. Plus encore, elles offrent aux entreprises la possibilité de se concentrer sur leur cœur de métier tout en garantissant un haut niveau de sécurité et de conformité.

Les institutions financières qui réussiront à naviguer dans ce paysage complexe seront celles qui sauront anticiper les évolutions réglementaires à venir et qui investiront dans des technologies de pointe pour intégrer la conformité dans leurs processus quotidiens. À cet égard, le secteur doit se préparer dès aujourd’hui aux défis de demain en adoptant des solutions flexibles, transparentes et sécurisées, afin de garantir non seulement la conformité réglementaire, mais aussi la pérennité et la résilience de leurs activités à long terme.