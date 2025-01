La confidentialité des données n’est plus une simple case à cocher sur une liste de conformité

janvier 2025 par Gaetan Fron, Directeur commercial France et Luxembourg de Diligent

"La confidentialité des données n’est plus une simple case à cocher sur une liste de conformité. Elle est devenue la pierre angulaire de la confiance et un facteur de différenciation concurrentielle à l’ère numérique, et elle nécessite un engagement stratégique profond de la part de l’ensemble de l’organisation. L’adoption d’une loi liée à la protection des données la semaine dernière à Monaco n’est que la dernière démonstration de l’importance croissante de la confidentialité et de la sécurité des données.

Avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle et des cybermenaces, la protection des données des entreprises et des consommateurs n’a jamais été aussi cruciale. La Journée de la protection des données est un moment opportun pour les organisations de réfléchir à leurs pratiques actuelles et de renforcer leur engagement en faveur de la confidentialité et de la sécurité des données.

Les organisations doivent favoriser une culture de la confidentialité et de la sécurité qui s’étend des directeurs à tous les salariés de l’entreprise. Cela nécessite une compréhension approfondie de leur écosystème, une stratégie de gouvernance des risques (GRC) robuste et l’utilisation d’outils adaptés. Les entreprises qui adoptent cet état d’esprit seront mieux placées pour gérer les risques, renforcer la confiance des parties prenantes et stimuler l’innovation.

Toutefois, le travail ne s’arrête pas à une journée en particulier. L’évolution du paysage de la cybersécurité oblige les organisations à innover et à s’adapter en permanence. Pour garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes, seules les entreprises qui intègrent ces pratiques pourront réduire leurs risques et seront en mesure de construire une résilience durable."