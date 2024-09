La charte de bonne conduite du Clusif adressée aux acteurs de la notation rassemble ses premiers signataires

septembre 2024 par Marc Jacob

• confiance entre les acteurs de la notation,

• dynamique d’amélioration des pratiques,

• recherche d’une méthodologie transparente et explicable,

• capacité des RSSI à s’approprier les résultats de la notation.

Publiée après un an de consultation et de rédaction par nos membres, la charte du Clusif a rassemblé ses premiers signataires.

Ont à ce jour signé la charte (par ordre alphabétique) :

• Board of cyber

• Red Sift

• Scovery

• Security Scorecard

En promouvant la charte en direction des acteurs de la notation en France comme à l’international, le Clusif poursuit son travail de conviction et de transmission en faveur d’une amélioration globale des pratiques du secteur.