La Canterbury Christ Church University choisit la plateforme de Tanium

février 2024 par Marc Jacob

Cette université, qui figure parmi les plus innovantes et les plus avant-gardistes du Royaume-Uni, est depuis longtemps une fervente utilisatrice des technologies de pointe et de classe mondiale, afin d’optimiser l’expérience de son personnel et de plus de 26 000 étudiants. Début 2023, cet établissement britannique renommé a mis la solution Tanium a l’essai, découvrant ainsi des vulnérabilités et des patchs jusqu’ici passés entre les mailles du filet. La plateforme XEM de Tanium a alors été introduite au printemps 2023 afin d’offrir aux équipes de production et chargées des systèmes d’information une visibilité complète et en temps réel sur l’ensemble du parc.

« Je réfléchis constamment à la meilleure façon d’utiliser les nouvelles technologies pour conserver une longueur d’avance. Et naturellement, la sécurité de notre personnel, des étudiants et de nos précieuses données de recherche est essentielle. Personnellement, en tant qu’ancien élève, il est d’autant plus important pour moi que les technologies adéquates soient en mises en place pour protéger notre établissement. Après avoir mis l’accent sur la sécurité et la protection de nos actifs les plus critiques, nous pensions qu’il suffisait de s’appuyer sur des solutions renommées et ponctuelles de gestion des patchs et vulnérabilités. Cependant, la puissance de la plateforme Tanium XEM centralisée nous a ouvert les yeux sur ce qu’il était possible d’accomplir en ayant une visibilité complète et en temps réel sur notre parc », confie Andy Powell, Deputy Director et Chief Technology Officer à la Canterbury Christ Church University.

« Tanium est le couteau suisse de la cybersécurité : la solution peut relever tous les défis de notre environnement cloud hybride et prendre en charge les milliers d’appareils connectés de nos étudiants, afin de garantir en permanence notre sécurité et notre conformité. La rapidité avec laquelle nous pouvons identifier et corriger des vulnérabilités est remarquable, et nous sommes fiers de ce que nous sommes désormais en mesure d’accomplir. En tant qu’équipe lean, toutes les données nécessaires sont disponibles en temps réel via une interface simple et unifiée. En outre, des processus automatisés nous permettent de nous décharger de certaines tâches et de gagner énormément de temps, ce qui constitue un avantage considérable. »

L’automatisation renforce la sécurité et réduit les délais de mise en œuvre d’une semaine

Pour l’équipe d’Andy Powell, il est important de trouver des solutions toujours plus efficaces pour assurer régulièrement le bon déroulement des processus de gestion de la sécurité et des systèmes de production. L’établissement dispose d’un service informatique modeste, chaque membre étant assigné à plusieurs tâches et disciplines. La mise en œuvre de la plateforme a immédiatement allégé leur charge de travail, en leur évitant de perdre plusieurs jours à tester et patcher des logiciels, à assurer la maintenance de logiciels obsolètes, ou à mettre à jour des applications tierces.

« Jusqu’ici, nous utilisions WSUS pour installer des correctifs une fois par semaine, afin de maîtriser les vulnérabilités potentielles. Malgré cela, après l’installation de Tanium, nous avons découvert que des centaines de patchs Windows vieux de plusieurs années étaient encore manquants, obsolètes ou avaient été remplacés. Le fait de bénéficier d’une visibilité complète et d’un processus automatisé nous rend réellement sereins », explique Dennis Knight, End User Computing Manager à la Canterbury Christ Church University.

En outre, des tâches jusqu’ici fastidieuses, à l’image des autoévaluations de Cyber Essentials (une exigence clé en matière de conformité), peuvent désormais être réalisées en toute simplicité. Grâce à Tanium XEM, ce processus qui nécessitait autrefois une quinzaine de jours ne prend plus désormais qu’une matinée.

« Cyber Essentials est pour nous plus qu’un simple audit, il s’agit d’une responsabilité sociale vis-à-vis de nos étudiants et utilisateurs. En tant que professionnels de l’informatique, nous voulons que notre parc soit aussi robuste et à jour que possible – Tanium nous offre tout cela nativement », déclare Paul Locke, Cyber Security Manager à la Canterbury Christ Church University.

Autre problème résolu à l’aide de la plateforme Tanium XEM : le grand nombre de failles et de vulnérabilités de sécurité connues (CVE) identifiées sur les endpoints. Cette problématique était souvent due à l’absence de patchs créés pour des logiciels régulièrement mis à jour. Cependant, il n’en était pas moins laborieux de les gérer. L’installation automatique des mises à jour via la plateforme Tanium a soulagé l’équipe informatique d’un poids, et a permis à ses membres d’appliquer des correctifs de manière agressive, tout en se focalisant sur des tâches plus stratégiques. Parallèlement, les licences technologiques obsolètes entraînaient des problèmes de sécurité qui mobilisaient toutes les ressources humaines disponibles. Mais avec Tanium XEM, l’établissement est désormais en mesure d’interroger l’ensemble de son parc informatique pour identifier les licences problématiques et les mettre rapidement à jour. En plus d’offrir une sécurité renforcée, cette solution apporte un soutien précieux dans le cadre des initiatives de mise en conformité.

« Le cadre Cyber Essentials du gouvernement britannique est une priorité pour toutes les universités locales, et exige des équipes informatiques qu’elles mettent en place des méthodes efficaces et approfondies pour garantir leur conformité », déclare Kirk Bellerby, responsable des solutions destinées au monde de l’enseignement chez Tanium. « Ces directives sont cruciales pour aider le secteur de l’enseignement à éviter les cyberattaques et les vulnérabilités préjudiciables. Elles permettent de garantir la sécurité des étudiants et de nos données de recherche, qui sont régulièrement ciblées. Constamment visées, les organisations ont besoin d’une visibilité complète et en temps réel sur leurs environnements informatiques pour atteindre le niveau de protection adéquat. »

Enfin, l’université accède à la plateforme Tanium via Tanium Cloud, ce qui signifie qu’aucun investissement dans des équipements sur site n’est nécessaire. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos de la Canterbury Christ Church University

La Canterbury Christ Church University contribue activement au développement des compétences régionales et de l’innovation à Medway et dans le comté de Kent. L’établissement a de solides antécédents en matière d’enseignement, de recherche et de compétences universitaires, et est la première université du Royaume-Uni en matière de diplômés en emploi. L’établissement a récemment inauguré des installations d’une valeur de 65 millions de livres Sterling dédiées aux matières scientifiques, et un bâtiment d’une valeur de 12 millions de livres Sterling dédié aux arts créatifs. Ces nouveautés l’aident à produire des diplômés hautement qualifiés pour la région, soutenant ainsi l’économie régionale et le développement des sciences, des soins de santé et des industries créatives et numériques.

L’université :

• Est classée numéro 1 au Royaume-Uni en matière de diplômés en emploi (sur 100 établissements d’enseignement supérieur d’au moins 3 000 diplômés, selon les résultats publiés par l’HESA pour 2023)

• Est titulaire d’un deuxième prix dans le Cadre d’excellence en enseignement (TEF) pour la prestation d’un enseignement, d’un apprentissage et de résultats de haute qualité à ses étudiants

• Mène des travaux de recherche considérés comme étant de calibre mondial et excellents à l’échelle internationale (REF)

• Figure dans le top 20 % des universités anglaises pour son engagement auprès du public et de la communauté (KEF)

• Figure parmi les 25 meilleurs acteurs à l’échelle nationale pour son impact en matière de mobilité sociale