La Caisse d’Epargne Ile-de-France lance Cybersecur+ pour les TPM, PME, ETI

juin 2024 par Marc Jacob

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) s’attend à plus de 4 milliards de cyberattaques lors de l’édition des JO 2024 à Paris, soit près de 10 fois plus qu’en 2021 à Tokyo. Les risques cyber font partie des enjeux qui préoccupent de plus en plus les entreprises aujourd’hui. Ce phénomène, qui cible depuis quelques années les plus petites structures, est souvent dû à un manque de maturité face à ces risques. La Caisse d’Epargne Ile-de-France, en tant que tiers de confiance engagé pour assurer la bonne santé de ses clients, s’associe à Synetis pour proposer une offre d’accompagnement cyber visant à protéger l’activité des entreprises, améliorer leur sécurité et anticiper les attaques.

Dans ce contexte d’urgence face à ces risques, la Caisse d’Epargne Ile-de-France se mobilise pour l’ensemble de ses clients professionnels (entreprises, associations, entités du secteur public, etc.) en proposant Cybersecur+, un dispositif d’accompagnement cyber en partenariat avec Synetis, premier cabinet indépendant en France et pure player de la cybersécurité.

Cette solution s’adresse à tous les acteurs de l’économie, qui représentent une cible de choix et subissent de plein fouet les lourdes conséquences de ces attaques : une attaque de phishing (hameçonnage) ou ransomware (rançongiciel) coûte en moyenne 100 000 à 250 000 euros pour une PME et le risque de défaillance de l’entreprise augmente d’environ 50 % dans les 6 mois qui suivent l’annonce de l’incident.

Ces attaques récurrentes ciblant ces acteurs sont souvent dues à une protection insuffisante puisque de nombreuses organisations ne disposent pas d’un dispositif de sécurité du système d’information (SSI) suffisamment robuste pour empêcher les failles et déjouer les cyberattaques. C’est pourquoi Cybersecur+ se décline en 3 offres, qui s’adaptent aux besoins précis et à la maturité de chaque entreprise via des formules flexibles : Cyber Socle, Cyber Gold et Cyber Platinum.

Ces solutions comprennent notamment un diagnostic accompagné d’un plan d’actions adapté aux priorités définies avec le client, et abordent des thématiques clés de la cybersécurité telles que le phishing et la sauvegarde.

D’autres services complètent l’offre, comme l’assurance cyber par exemple. Par ailleurs, plusieurs subventions ont été mises en place par le gouvernement et les acteurs publics afin d’aider les entreprises à mieux s’armer face à la menace cyber.

« La question concernant « la menace Cyber » n’est pas de savoir si une entreprise sera attaquée mais quand elle le sera. Personne n’est à l’abri. Le cybercriminel ciblera systématiquement le maillon le plus faible. Face à la croissance vertigineuse du nombre de cyberattaques et d’incidents impactant la disponibilité des Systèmes d’Information ou l’atteinte à la confidentialité des données, les entreprises doivent être en capacité de « détecter » et de « réagir » pour préserver leurs intérêts et ceux de leurs clients. Au regard de la professionnalisation des attaquants, de la complexité des moyens qu’ils mettent en œuvre et de l’évolution du contexte réglementaire, la Caisse d’Epargne Ile-de-France propose d’accompagner les entreprises avec une offre novatrice et adaptée » déclare Jean-Philippe BONNET, Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.