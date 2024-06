La Caisse d’Epargne Ile-de-France et Synetis lancent Cybersecur+

juin 2024 par Marc Jacob

Alors que le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) prévoit plus de 4 milliards de cyberattaques lors des JO 2024 à Paris, la sécurité de l’Information devient un enjeu vital pour toutes les organisations. Face à ce constat, Synetis et la Caisse d’Epargne Ile-de-France ont uni leurs expertises pour concevoir une offre sur-mesure.

Cybersecur+ se décline en trois formules - Cyber Socle, Cyber Gold et Cyber Platinum - pour s’adapter précisément aux besoins, au niveau de maturité et aux ressources de chaque structure privée ou publique, quelle que soit leur taille.

➔ Les clés de cette offre : une stratégie de protection construite sur-mesure, un accompagnement dans la durée par nos spécialistes et l’accès à toutes nos expertises - organisationnelles, techniques et fonctionnelles.

➔ L’expertise Synetis au service des entreprises

Avec un coût moyen estimé entre 100 000 et 250 000 euros pour une PME victime d’une cyberattaque, et un risque de défaillance de 50% dans les six mois suivant un incident, Cybersecur+ répond à un besoin urgent de protection informatique des entreprises.