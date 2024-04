L’usage de la signature électronique : freins et motivations, quels besoins pour les entreprises ?

avril 2024 par Lex Persona et Yougov France

Cette étude analyse les données recueillies dans le cadre d’une enquête menée par YouGov sur son panel propriétaire pour Lex Persona. Elle a été réalisée entre le 25 janvier et le 1er février 2024 auprès de 703 décideurs (gestionnaires, fondateurs, présidents) français de toutes tailles et de tous secteurs.

67% des décideurs ont adopté une solution de signature électronique

Depuis plusieurs années, le marché mondial de la signature électronique enregistre une croissance annuelle de 23,1% et devrait atteindre un impressionnant total de 7,5 milliards de signatures en 2026. Une tendance qui découle directement de la digitalisation croissante des processus d’affaires ainsi que de l’essor des collaborations à distance.

La signature électronique se positionne aujourd’hui comme un outil incontournable à se procurer et offre des gains de temps considérables. En effet, 67% des décideurs interrogés affirment avoir adopté une solution de signature électronique et 56% d’entre eux l’utilisent eux-mêmes. À noter que 57% des TPE et 89% des PME utilisent déjà une solution de signature électronique. Aussi, 73% des décisionnaires utilisateurs d’une solution de signature électronique déclarent y avoir recours au moins une fois par semaine, voire quotidiennement.

De plus, 7 décideurs d’entreprises sur 10 considèrent utile d’avoir accès à une signature électronique pour leurs organisations. Parmi eux, 24% la jugent même comme étant primordiale tandis que 44% la perçoivent comme un avantage supplémentaire non négligeable. Des données qui démontrent sa pertinence et son utilisation régulière au sein des entreprises.

Parmi les personnes utilisatrices, 87% d’entre elles se servent d’une signature électronique au moins une fois par mois. Tandis que les entreprises de moins de 20 salariés en disposent plus généralement dans sa forme la plus simple, les entreprises de plus de 20 salariés ont recours aux trois niveaux de signature.

Enfin, le gain de temps apporté par la solution est indéniable. En effet, 87% des décideurs utilisateurs de signature électronique affirment gagner entre plusieurs heures et plusieurs jours et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise. Alors qu’il est possible d’opter pour une solution indépendante ou intégrée au système d’information de l’entreprise, 40% des TPE préfèrent une solution Saas tandis que 46% des PME privilégient une solution intégrée à leur système d’information.

Un besoin de réassurance et de clarification

Malgré une prise de conscience généralisée quant aux avantages de la signature électronique en termes de gain de temps, les décideurs interrogés demeurent soucieux des aspects techniques et des bénéfices concrets de ces solutions. Ils sont également freinés par la complexité perçue lors de son intégration au sein même de leur entreprise.

Les décideurs ont indiqué accorder une importance particulière à plusieurs critères lors du choix d’une solution de signature électronique. La simplicité d’utilisation arrive en tête, évoquée par 39% des sondés, suivie de près par la protection des données (35%) et les niveaux de sécurité juridique proposés par les éditeurs de signature électronique (30%). Le prix (28%) et la facilité d’intégration (25%) sont également des éléments déterminants lors du processus de sélection. Au sein des entreprises de plus de 20 salariés, la personnalisation, les références et la notoriété de la solution ainsi que l’hébergement des données en France sont des éléments qui importent également lors de la prise de décision.

Pour répondre à ce besoin de protection, 68% des décideurs interrogés, issus d’entités de plus de 20 salariés, considèrent les solutions hébergées par l’entreprise (on premise) plus sécurisées. Bien que 63% des décideurs déclarent avoir une préférence pour une solution française plutôt qu’internationale, ce n’est pas le critère le plus déterminant pour eux. En effet, la simplification des démarches et le gain de temps associé sont deux facteurs de décision primordiaux pour convaincre les entreprises.

Enfin, les décideurs interrogés qui n’ont pas encore mis en place de solution de signature électronique ont exprimé leurs préoccupations. En effet, 27% d’entre eux estiment qu’elles peuvent être coûteuses tandis que 15% craignent qu’elles soient trop compliquées à déployer dans leurs structures ou encore qu’elles ne soient pas certifiées (8%).

Alors que le bénéfice en termes de gain de temps est bien identifié et que la signature électronique est largement plébiscitée, quelques craintes subsistent auprès des décideurs. En effet, la complexité de l’installation et de l’utilisation ainsi que les réels bénéfices financiers freinent les décisions de leurs côtés. Ainsi, on note qu’un effort de pédagogie est nécessaire pour les éclairer sur les atouts d’une telle solution et qu’un accompagnement est primordial pour les aider à sélectionner la signature électronique qui répondra aux mieux à leurs besoins spécifiques.