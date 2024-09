L’Université de Manchester utilise la plateforme Tanium XEM

septembre 2024 par Marc Jacob

Tanium annonce que son client, l’Université de Manchester dispose désormais d’une visibilité complète sur 40 000 endpoints suite à la mise en œuvre de sa plateforme XEM. Suite à une grave fuite de données en mai 2023, au cours de laquelle les pirates sont parvenus à accéder au réseau et à des informations propriétaires de l’établissement, le département informatique a été contraint de fermer de nombreux services pour limiter les dégâts. Grâce à des solutions proposées en commun avec Microsoft et ServiceNow, Tanium a aidé l’Université de Manchester à restaurer ces services en rassemblant des outils de visibilité, de contrôle et de résolution de problèmes en temps réel sur une plateforme unifiée. Sa sécurité étant renforcée, l’établissement peut désormais se concentrer sur sa raison d’être : la promotion des valeurs que sont l’enseignement, les connaissances et la sagesse, tout cela pour le bien de la société. En outre, en tant que leader de la prévention et du dépistage des cancers, l’université peut désormais maintenir son engagement visant à renforcer l’accès aux soins dans les pays où les revenus sont faibles ou moyens, et à améliorer la prise en charge des patients.