L’offre AD de M.G.M. Solutions est lancée

janvier 2025 par Marc Jacob

Les collectivités territoriales sont plus connectées que jamais, et souvent mal préparées aux menaces cyber.

Selon les dernières études, plus de 30 % d’entre elles ont déjà été victimes d’une cyberattaque, mettant en péril la continuité des services publics essentiels.

L’essentiel de la sécurisation pour moins de 40K€ HT !