L’Irlande rejoint l’European Startup Nations Alliance, représentée par Enterprise Ireland

septembre 2024 par Marc Jacob

L’Irlande rejoint officiellement l’European Startup Nations Alliance (ESNA), une initiative européenne créée en 2021, dont le but est d’encourager le développement de l’écosystème startup européen, et qui se consacre à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques de soutien aux startups dans toute l’Europe. L’alliance s’engage à créer des conditions favorables aux startups à tous les stades de leur cycle de vie, contribuant ainsi de manière significative à la compétitivité de l’UE au niveau mondial. L’Irlande sera notamment représenté par Enterprise Ireland, agence gouvernementale irlandaise chargée de l’accompagnement des entreprises natives dans le monde.

Cette adhésion à l’ESNA témoigne de l’engagement fort de l’Irlande quant à l’accompagnement de ses entreprises dans leur développement. L’ESNA est une opportunité majeure pour l’Irlande, de collaborer, de partager et d’échanger sur les meilleures pratiques aux côtés des autres institutions membres. Avec le soutien du Ministère irlandaise pour l’Entreprise, le Commerce et l’Emploi, Enterprise Ireland apportera la richesse de ses connaissances et encouragera l’implantation des standards liés à la Startup Nation.

Dans ce contexte, de nombreuses entreprises irlandaises se développent dans des domaines de pointe tels que l’intelligence artificielle et la réalité virtuelle, à l’instar de :

• Volograms : La société rend accessible à n’importe qui la création d’hologrammes (une version numérique en 3 dimensions d’une personne) à partir de son téléphone, une technologie qui nécessitait auparavant de nombreux capteurs vidéo onéreux.

• MoveAhead : MoveAhead est le premier logiciel d’analyse des mouvements conçu spécifiquement pour les enfants sur base d’analyse de données et de science de l’apprentissage. Le logiciel permet ainsi aux enfants de travailler leurs compétences motrices ludiquement.

• Imvizar : En mêlant des profils de techniciens et de designers, l’entreprise crée des expériences narratives immersives en s’appuyant sur la réalité augmentée. Ces créations, qui s’intègrent dans leur décor, sont visibles en observant les alentours avec un téléphone.

• Kitman Labs : Kitman Labs a été créée par Stephen Smith, ancien préparateur physique de l’équipe Leinster Rugby. En analysant les données des sportifs grâce à l’IA, cette plateforme permet d’optimiser leurs entraînements pour améliorer leurs performances et minimiser les risques de blessure.

• eDesk : eDesk a choisi de simplifier le quotidien des e-commerçants grâce à un outil unique de centralisation des canaux de vente. L’outil fait notamment appel à l’IA pour l’automatisation et la catégorisation de certaines caractéristiques, permettant aux équipes sales de mettre l’accent sur les tâches à valeur ajoutée et le relationnel client.