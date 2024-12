L’intelligence artificielle, bouclier indispensable face à l’explosion des cybermenaces

décembre 2024 par Ahmed Achchak, CEO et Co-Fondateur de Qevlar AI

Alors que les cyberattaques se multiplient et gagnent en sophistication, les entreprises, les gouvernements et les particuliers se retrouvent face à une réalité troublante : la cybersécurité traditionnelle ne suffit plus. Dans ce contexte, l’intelligence artificielle (IA) apparaît comme un levier incontournable pour anticiper, détecter et contrer les menaces à une échelle inédite.

L’IA, une arme contre des attaques en constante évolution

Les hackers adoptent aujourd’hui des techniques de plus en plus sophistiquées, notamment en exploitant des modèles de langage avancés (LLMs). Ces IA leur permettent de personnaliser en masse les campagnes de phishing, rendant les messages plus crédibles et difficiles à détecter. Face à cette escalade, les approches manuelles ou purement réactives atteignent leurs limites. L’IA, en revanche, excelle là où l’humain seul est dépassé : elle analyse des milliards de données en temps réel, identifie des anomalies invisibles à l’œil nu et propose des actions correctives instantanées.

Par exemple, les systèmes d’intelligence artificielle peuvent :

• Analyser des millions de logs en temps réel pour détecter des comportements anormaux, qu’il s’agisse de schémas d’attaques connus ou de menaces émergentes encore inconnues.

• Identifier et corréler des indices faibles souvent imperceptibles pour un humain, permettant ainsi de repérer des cyberattaques potentielles avant qu’elles ne se manifestent pleinement.

• Automatiser l’enquête des alertes en récupérant, structurant et reliant des données issues de multiples sources, réduisant le temps d’intervention de plusieurs heures à quelques secondes.

• Aider les équipes humaines à prioriser les menaces en évaluant automatiquement leur gravité et leur urgence, permettant ainsi de concentrer les efforts sur les incidents les plus critiques.

Un allié pour les équipes de SOC

Les centres d’opérations de sécurité (SOC) souffrent souvent de surcharge de travail et d’un manque de talents qualifiés. Les avancées récentes en IA permettent d’automatiser non seulement des tâches répétitives, mais également des tâches manuelles plus complexes qui échappent aux capacités des approches déterministes classiques. En prenant en charge ces activités, l’IA libère les analystes pour qu’ils se concentrent sur les alertes les plus critiques, tout en permettant au SOC d’adopter une posture plus proactive. Les équipes peuvent ainsi affiner les règles de détection, mener des activités de threat hunting et améliorer les stratégies de remédiation, renforçant significativement l’efficacité et la résilience globale des opérations.

Des limites et une vigilance nécessaire

Toutefois, l’IA n’est pas une solution miracle. Elle nécessite des algorithmes bien entraînés, des données de qualité et une gouvernance stricte pour éviter des biais, des erreurs potentielles ou des « hallucinations » dans le cas des modèles de langage (LLMs), qui peuvent parfois générer des informations erronées ou non fondées. Certaines entreprises se reposent exclusivement sur ces LLMs, ce qui expose leurs systèmes à des risques importants si ces erreurs ne sont pas correctement supervisées. L’intégration de l’IA dans les stratégies de cybersécurité doit donc s’accompagner d’une réflexion éthique, de régulations adaptées et d’une surveillance humaine pour garantir son efficacité et sa fiabilité.

Une collaboration homme-machine pour une sécurité renforcée

L’IA n’a pas vocation à remplacer les experts humains, mais à décupler leur potentiel. Dans un monde où les cybermenaces sont omniprésentes, elle offre une opportunité sans précédent de bâtir une défense proactive, robuste et évolutive. Il est temps pour les entreprises et les gouvernements de placer l’IA au cœur de leurs stratégies de cybersécurité, non pas comme une option, mais comme une nécessité.