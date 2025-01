L’innovation à l’ère des data centers : ce qui nous attend en 2025

janvier 2025 par Nicolas Frapard, Senior Sales Director Europe chez Western Digital

Alors que 2024 touche à sa fin, l’année à venir s’annonce comme une période charnière pour l’innovation technologique. De la montée en puissance de l’intelligence artificielle aux avancées dans les véhicules autonomes, une chose est certaine : ces progrès reposeront sur les data centers, véritables piliers de l’économie numérique. En 2025, ces infrastructures évolueront pour répondre à des besoins toujours plus complexes et variés.

L’intelligence artificielle, moteur des nouvelles capacités de stockage

L’intelligence artificielle continuera de transformer les capacités des data centers. La gestion des flux massifs de données générés par des modèles d’IA avancés nécessitera des solutions de stockage toujours plus performantes. Des technologies comme les architectures NVMe-oF™, les progrès dans les disques durs de grande capacité et les disques SSD QLC permettront d’optimiser chaque étape du cycle de données, tout en offrant aux entreprises des gains d’efficacité indispensables pour rester compétitives.

La durabilité, un impératif incontournable

En parallèle, la durabilité deviendra un impératif incontournable pour les acteurs du secteur. Face aux enjeux climatiques, les data centers devront intégrer des solutions réduisant leur impact environnemental. Les nouvelles générations de disques durs et de SSD, moins énergivores, s’imposeront comme des choix stratégiques. Des pratiques telles que la déduplication, la compression ou la gestion optimisée du cycle de vie des données contribueront à alléger l’empreinte carbone et à réduire les coûts énergétiques.

Des solutions hybrides pour répondre aux besoins spécifiques

Les besoins spécifiques des entreprises entraîneront également une évolution des stratégies de stockage. La montée en puissance des applications critiques et des volumes de données massifs pousse les organisations à adopter des solutions hybrides, adaptées à des usages variés. Certains cas nécessiteront des performances ultra-rapides et une faible latence, tandis que d’autres privilégieront une capacité de stockage élevée à moindre coût. Cette diversification marquera une nouvelle ère dans la personnalisation des infrastructures.

Les véhicules autonomes, catalyseurs du stockage en périphérie et dans le cloud

Dans le secteur automobile, l’essor des véhicules autonomes jouera un rôle moteur. Les systèmes embarqués, qu’il s’agisse de l’info divertissement ou des aides à la conduite, généreront des quantités considérables de données. Si certaines seront traitées en temps réel au niveau des véhicules, une grande partie sera transférée vers le cloud pour entraîner les algorithmes et améliorer les performances globales. Ce dialogue permanent entre la périphérie et le cloud illustre l’évolution des besoins en stockage dans des environnements de plus en plus interconnectés.

Les disques durs, toujours essentiels dans l’écosystème des data centers

Enfin, les disques durs, souvent perçus comme une technologie d’hier, continueront de prouver leur pertinence. Avec des capacités de stockage toujours plus élevées et un coût total de possession compétitif, ils resteront essentiels pour les entreprises qui doivent gérer des volumes exponentiels de données. Tant que le stockage massif restera une priorité, les disques durs conserveront leur rôle clé dans l’écosystème des data centers.

En 2025, les data centers seront plus que jamais au cœur des transformations numériques. Ces infrastructures évolueront pour soutenir les innovations qui redéfiniront nos vies, en mettant la puissance du stockage et de la gestion des données au service de l’humanité. À mesure que le monde devient de plus en plus connecté, les data centers se positionnent comme les catalyseurs indispensables des grandes révolutions technologiques de demain.