L’informatique quantique pour tous : T-Systems offre l’accès à la plateforme européenne PlanQK

janvier 2024 par Marc Jacob

L’écosystème PlanQK rassemble une vaste communauté d’utilisateurs et de développeurs, incluant des startups, des organismes de recherche, et divers secteurs industriels. Cette plateforme offre aux entreprises un accès simple à l’informatique quantique, permettant l’acquisition d’éléments de programmation auprès de la communauté PlanQK en open source ou par achat. Grâce au partenariat avec Anaqor, les clients de T-Systems bénéficient d’applications, d’algorithmes quantiques, d’un service d’assistance, ainsi que de puissantes capacités de calcul.

Les clients du T-Systems Quantum Cloud et de PlanQK peuvent exploiter les ressources de leurs plateformes respectives via des accès au cloud. De plus, T-Systems propose un soutien supplémentaire avec des formations et des assistances variées. Cette offre inclut une initiation à l’informatique quantique d’une journée ou des Proof-of-Concepts pour les Business Cases s’étendant sur plusieurs mois.

Une avancée significative pour la souveraineté technologique européenne

La collaboration entre T-Systems et Anaqor AG marque une étape essentielle pour renforcer la souveraineté technologique européenne dans le domaine de l’informatique quantique. Cette offre permet aux entreprises clientes d’approfondir leur expertise quantique, de développer des modèles commerciaux, et de se préparer à un avenir où les ordinateurs quantiques joueront un rôle majeur, le tout dans le cadre européen.