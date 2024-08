L’IA va-t-elle devenir notre amie ou notre ennemie ? Les professionnels des technologies donnent leur avis.

août 2024 par Krishna Sai, vice-président senior Technologie et Ingénierie chez SolarWinds

Identification de l’impact réel de l’IA sur la dynamique des équipes et les résultats des projets, et pratiques conseillées pour encourager une adoption future Imaginez qu’un nouveau collaborateur se joigne au service informatique, prêt à intervenir pour aider à relever les défis de plus en plus complexes que présentent les environnements modernes hybrides sur site et multiclouds. Les équipes surmenées responsables des technologies apprécient toujours un coup de main supplémentaire, mais si ce nouveau membre de l’équipe n’est pas un humain, mais l’intelligence artificielle (IA), que se passe-t-il ?

Au fur et à mesure qu’ils évoluent, les systèmes d’IA comblent de plus en plus le vide laissé par les ressources, les budgets et le temps limités en automatisant les processus routiniers et sujets aux erreurs et en communiquant des informations prédictives en temps réel.

Le nouveau rapport SolarWinds de 2024 sur les tendances informatiques permet de comprendre comment les professionnels de l’informatique s’adaptent aux changements technologiques rapides et surtout comment ils réagissent face à l’IA dont l’influence se fait de plus en plus sentir. D’après les témoignages d’environ 700 professionnels de l’informatique qui ont participé à l’enquête SolarWinds de 2024 sur les tendances informatiques, voici ce que les équipes informatiques pensent de l’IA à l’heure actuelle, et comment les entreprises peuvent répondre aux préoccupations persistantes et adopter des structures robustes, éthiques et sécurisées pour s’assurer que les équipes informatiques en tirent le meilleur parti à long terme :

L’adoption de l’IA suscite de grandes attentes, également variées, auprès des équipes.

L’adoption de l’IA est frénétique. Ainsi, presque neuf entreprises sur dix l’ont déjà adoptée ou prévoient de le faire. Qui plus est, 56 % des professionnels de l’informatique souhaitent que leur société investisse davantage dans l’IA et 46 % aimeraient que leur entreprise l’implémente plus rapidement.

Cette tendance à insister sur l’accélération du déploiement de l’IA met en lumière le rôle critique qu’elle doit assumer pour transformer les entreprises. Elle va perdurer, mais reste à voir l’impact qu’elle aura à long terme sur les opérations quotidiennes. Le rapport SolarWinds révèle que de nombreuses équipes perçoivent déjà l’IA comme un collègue précieux, même si elle n’est pas encore testée et qu’elle doit être intégrée. Un tiers des professionnels de l’informatique (33 %) s’attendent à ce que l’IA assume la fonction de conseiller avisé sur le lieu de travail pour optimiser les décisions en fournissant des informations et en faisant preuve de prévoyance. Un participant sur cinq (20 %) a des attentes plus ambitieuses et imagine l’IA comme un assistant de type super héros qui se charge des tâches fastidieuses et permet aux équipes de se concentrer sur l’essentiel. Et pourtant, presque autant de participants (19 %) essaient toujours de déterminer si oui ou non ils s’habitueront à l’IA en tant que collègue. Cette réaction mixte souligne la nécessité absolue d’adopter un processus structuré d’intégration de l’IA dans les environnements informatiques pour mieux intégrer ces outils puissants et concrétiser pleinement leur potentiel afin qu’ils puissent faciliter et optimiser les opérations informatiques.

Les professionnels constatent les avantages de l’AIOps, mais veulent qu’elle fasse ses preuves sur une durée prolongée.

L’intégration de l’IA dans les équipes informatiques ne revient pas seulement à combler les lacunes avec une nouvelle technologie. Il faut également comprendre comment elle peut s’aligner sur les flux de travail existants. Même si de nombreuses entreprises utilisent des outils alimentés par l’IA, elles s’efforcent encore de trouver un moyen de pouvoir se fier à leur efficacité et à leur fiabilité. La plupart des professionnels de l’informatique interrogés ont indiqué que leur entreprise fait appel à l’IA, avec près de neuf entreprises sur dix qui l’utilisent déjà ou prévoient de le faire. Les entreprises qui utilisent déjà des solutions alimentées par l’IA ont reconnu qu’elles en tiraient des avantages certains, notamment une amélioration de l’analyse des données (68 %), l’automatisation des tâches routinières (67 %), mais également une efficacité et une productivité accrues (70 %).

Même si près d’un tiers (31,6 %) des participants confirment que l’IA a considérablement amélioré leur efficacité, la majorité d’entre eux (53,6 %) reconnaissent le potentiel de l’IA, mais restent sceptiques et attendent davantage de preuves sur son impact réel. Cet optimisme prudent souligne à quel point il est important pour les entreprises de mettre en œuvre des mesures fiables et des politiques claires d’évaluation des performances de l’IA. En procédant ainsi, elles peuvent surveiller continuellement son efficacité et s’assurer que non seulement l’intégration de l’IA soutient leurs objectifs commerciaux, mais qu’elle en facilite la réalisation.

Les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité sont le principal obstacle à l’adoption de l’IA.

Dans l’univers de l’informatique, la sécurité n’est plus le principal sujet de conversation, mais le seul sujet de conversation. L’IA suscite un optimisme débordant. En effet, 89,9 % des participants sont favorables à l’IA et plus de 91 % ont tendance à se fier à la qualité et à l’entraînement de leurs données. Toutefois, il subsiste des inquiétudes sur la confidentialité et la sécurité que les participants considèrent comme l’obstacle le plus important à l’intégration de l’IA. Interrogés sur les difficultés qu’ils rencontrent en utilisant l’IA, quatre participants sur dix (41 %) ont déclaré avoir eu des expériences négatives. Les préoccupations relatives à la confidentialité (48 %) et les risques de sécurité (43 %) sont les raisons le plus souvent citées.

En outre, près de neuf participants sur dix (88 %) ont déclaré être en faveur d’une supervision accrue de l’IA par le gouvernement. Quelles sont leurs priorités absolues en matière de réglementation ? Les problèmes de sécurité (72 %) et de confidentialité (64 %). Ces préoccupations persistantes révèlent que les professionnels de l’informatique souhaitent que les solutions d’IA ne se contentent pas de garantir des performances exceptionnelles, mais qu’elles fournissent également des fonctions de sécurité robustes comme la protection des données de bout en bout et le stockage sécurisé des données, ainsi que des fonctions de chiffrement pour empêcher toute compromission des informations sensibles.

Introduction d’AI by Design : une structure qui favorise l’innovation éthique et sécurisée dans le domaine informatique

Pour que l’adoption de l’IA se déroule au mieux, il est essentiel de rassembler les équipes des divers services de l’entreprise afin qu’elles mettent en place des politiques rigoureuses permettant de résoudre les problèmes d’éthique, de confidentialité des données et de conformité. La majorité des entreprises (64,4 %) ont mis en place des directives et principes en interne pour relever les défis que présente l’implémentation de l’IA. Toutefois, plus d’un tiers (35,6 %) des entreprises n’ont pas encore développé ces structures critiques.

Adoptez AI by Design, une structure qui garantit le développement éthique et sécurisé de technologies d’IA avancée. AI by Design repose sur quatre principes directeurs qui orientent l’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes informatiques, en positionnant l’IA comme un partenaire fiable qui améliore la productivité, l’efficacité et les capacités d’innovation des professionnels de l’informatique.

Tout d’abord, AI by Design privilégie la confidentialité et la sécurité afin d’assurer une protection des données sur laquelle les professionnels de l’informatique, et leurs clients, peuvent compter. Deuxièmement, une approche AI by Design se concentre sur la responsabilisation et l’impartialité pour limiter les préjugés et faire de l’IA un outil plus équitable. Troisièmement, la structure met en évidence la transparence et la confiance, qui sont critiques pour promouvoir la confiance dans les résultats générés par les processus pilotés par l’IA. Pour terminer, AI by Design met l’accent sur la simplicité et l’accessibilité, de sorte à garantir l’intégration transparente des systèmes d’IA dans des flux de travail réguliers afin d’en faciliter l’exécution.

Ensemble, ces principes déterminent une approche des systèmes d’IA qui représentent, au quotidien, un partenaire précieux pour les professionnels de l’informatique, et réinventent la productivité, l’efficacité et l’innovation dont ils sont capables.

Tout comme on accueille une nouvelle recrue (ou toute nouveauté) au sein d’une équipe soudée, il faudra sans doute du temps aux professionnels de l’informatique pour s’habituer à leurs nouveaux assistants numériques. À l’heure actuelle, les systèmes d’IA représentent essentiellement un nouveau collègue prometteur qui n’a plus qu’à être intégré : tout le monde se réjouit des promesses qu’ils laissent entrevoir, tout en se méfiant des facteurs inconnus. En alignant les systèmes d’IA sur les objectifs commerciaux et en passant régulièrement en revue leur performance, les entreprises peuvent dynamiser leur productivité et renforcer la confiance des équipes quant aux avantages que présente l’IA, pour leur permettre de repousser encore les limites de l’innovation.