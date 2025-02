L’IA : un investissement stratégique qui boostera l’avenir du marché du stockage

février 2025 par Kingston Technology

En effet, l’IA est devenue un moteur essentiel de l’innovation technologique, transformant de nombreux secteurs comme la santé, l’automobile ou encore la finance. À mesure que les capacités de traitement augmentent et que les modèles d’IA deviennent plus complexes, la demande en infrastructures de stockage et de mémoire haute performance n’a jamais été aussi forte. Dans ce contexte, Kingston, entreprise pionnière dans les solutions de mémoire et de stockage, joue un rôle crucial en soutenant les développements technologiques nécessaires pour accompagner cette évolution rapide.

« À travers son investissement de 109 milliards d’euros dans l’IA, la France démontre un engagement significatif pour faire progresser la position de l’Europe dans l’innovation technologique. Les processus de formation (ou entraînement) et d’inférence qui alimentent actuellement le développement de l’IA, à un rythme accéléré, dépendent fortement des solutions de mémoire et de stockage haute performance. Pour obtenir un flux de données optimal, une efficacité maximale et une mémoire rapide à large bande passante, les systèmes de stockage à faible latence doivent fonctionner en parfaite harmonie avec une puissance de traitement évolutive pour les modèles d’IA de pointe. Les opérations des centres de données dédiés à l’IA exigent désormais un développement amélioré de l’infrastructure, car les centres de données modernes dépendent plus que jamais d’une performance solide du stockage. L’ère de l’IA à venir nécessite des technologies de mémoire et de stockage innovantes qui offrent des performances de rupture et une évolutivité sans précédent. » a déclaré Laurent Sirgy, directeur régional pour la France, l’Europe du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Kingston Technology.

Le sommet de l’IA représente une étape clé pour la France et l’Europe, qui cherchent à se positionner comme leaders mondiaux dans le secteur de l’intelligence artificielle, en mettant l’accent sur les infrastructures essentielles pour soutenir cette croissance rapide.