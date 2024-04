L’IA générative & cybersécurité : entre promesses et prudence

avril 2024 par Fanch Francis, CEO de NANO Corp

L’Intelligence Artificielle générative est au cœur des débats dans le domaine de la cybersécurité. Entre espoirs de révolution et nécessité de prudence, cette technologie suscite à la fois fascination et inquiétude. Dans ce contexte, explorons les enjeux liés à l’IA générative et son impact sur la sécurité informatique.

Fanch Francis, CEO de NANO Corp partage son éclairage sur l’intégration de l’IA générative dans les solutions de cybersécurité :