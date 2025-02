L’IA et la sécurité, une combinaison imprévisible

février 2025 par Marc Jacob Milos Brkovic, directeur général de Commvault

Depuis l’annonce du plan d’IA Stargate de 500 milliards de dollars annoncé par les États-Unis, la course à l’IA se mène à un rythme soutenu. Le chinois Deepseek a fait une entrée remarquée suivie d’une attaque DDoS non moins fracassante ; Alibaba, Open AI et Mistral AI ont également communiqué sur des améliorations.

A son tour, la France ouvre sa semaine de l’IA avec pour point d’orgue le sommet pour l’action sur l’IA à l’Elysée, il sera entre autres question d’IA de confiance et de gouvernance.

« Le retrait du décret de M. Biden sur l’intelligence artificielle, élimine l’obligation pour les développeurs d’IA de partager les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement et supprime diverses garanties et réglementations, visant à assurer un développement responsable de l’IA. L’assouplissement des politiques réglementaires peut certes accélérer l’innovation, mais sans l’obligation de signaler les tests de sécurité, il est possible que des systèmes d’IA présentant des vulnérabilités soient déployés et entraînent des failles de sécurité exploitables. L’accroissement des risques pour la sécurité, la résilience et la confiance sont un corollaire qui doit être adressé sans compromis. »