L’Hôpital Joseph Ducuing opte pour l’EAI de Wraptor

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’Hôpital Joseph Ducuing est l’hôpital de proximité du centre-ville de Toulouse et participe depuis 1976 à l’exécution du service public hospitalier. Il propose des activités de médecine, de soins palliatifs, de chirurgie, d’obstétrique, de soins médicaux et de réadaptation, un accueil dédié aux urgences et un plateau d’imagerie médicale.

En 2023, avec la nomination de son nouveau DSI, l’hôpital s’est engagé dans un vaste plan de modernisation de son SI et de digitalisation de ses activités. Ainsi, suite à un audit, un travail de fond a notamment été mené pour faire évoluer la gouvernance cyber, mettre à jour l’ensemble des applicatifs et serveurs et s’assurer que les solutions utilisées répondaient bien aux attentes et enjeux des différentes équipes.

C’est dans ce contexte que le sujet de l’interopérabilité s’est positionné comme un prérequis. Après étude des offres existantes, la solution Jeebop a été sélectionnée pour sa simplicité de mise en œuvre, sa performance et sa capacité à mener à bien le projet dans une logique progressive. De plus, au-delà de la technologie, l’expertise des équipes de Wraptor, associée à leur parfaite connaissance des enjeux des hôpitaux et du cadre réglementaire, s’est révélée être également un des critères importants dans le processus de sélection. Enfin, Wraptor a su proposer une approche financière compétitive et adaptée aux attentes de l’Hôpital Joseph Ducuing.

En cours de mise en œuvre, le projet a déjà permis de connecter trois premières applications. Les sept autres seront réalisées d’ici la fin du mois de juin. La bonne conduite du projet s’explique notamment par le travail de proximité mené entre les équipes de Wraptor et de l’Hôpital Joseph Ducuing. Enfin, Wraptor a su s’illustrer par sa capacité à conseiller activement la DSI et à répondre toujours à ses attentes et besoins spécifiques.

David BELL, Directeur des Systèmes d’Information de l’Hôpital Joseph Ducuing « Wraptor se positionne comme un partenaire de confiance qui allie proactivité et réactivité. La qualité de leur plateforme EAI et sa simplicité d’accès sont des points essentiels dans la réussite de notre projet. Nous pouvons désormais nous appuyer sur une plateforme éprouvée et garante de la bonne interopérabilité entre nos applications et notre SI. »