L’Hôpital Américain de Paris confie à Oodrive la protection de ses données sensibles

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

L’Hôpital Américain de Paris, établissement de Santé de référence en France et à l’international, vient de déployer la solution de collaboration souveraine et sécurisée Oodrive Work, pour la gestion et la protection de ses données.

Qualifié SecNumCloud par l’ANSSI, le plus haut label en matière de sécurité des données en France, Oodrive Work offre aux professionnels de santé de l’Hôpital Américain de Paris la sécurité et confidentialité nécessaire à la gestion des documents sensibles qui font leur quotidien, comprenant notamment les données personnelles des patients de l’Hôpital.

En déployant cette solution de l’éditeur Oodrive, l’Hôpital Américain de Paris a choisi une alternative de confiance et souveraine. La solution, notamment certifiée HDS (Hébergeur de Données de Santé) est parfaitement adaptée aux organisations des secteurs privé et public manipulant des données de santé hautement sensibles.

drien Bournat, DSI de l’Hôpital Américain de Paris explique : « Nos patients viennent chercher à l’Hôpital Américain de Paris non seulement l’excellence de nos prestations médicales mais aussi un cadre haut de gamme répondant à des critères de confort et de sécurité. Nos trois cents médecins assurent près de 200 000 consultations par an. Notre patientèle attend que ses données soient parfaitement protégées. »

Pour répondre à ces impératifs en constante évolution, l’Hôpital Américain de Paris avait besoin de compter sur l’expérience d’un acteur de confiance et certifié HDS. La solution devait aussi permettre la gestion et la collaboration des différentes parties prenantes qui interagissent chaque jour au sein et en dehors de la structure.

« Par sa simplicité et son efficacité, Oodrive Work répond à notre degré d’exigence en matière d’expérience utilisateur et de sécurité pour nos professionnels de santé, nos partenaires externes et nos patients. L’historique d’Oodrive est rassurant, tout comme l’expertise de ses équipes, toujours en avance de phase sur les sujets de souveraineté, de conformité réglementaire et de sécurité des données sensibles. » souligne Adrien Bournat.

Oodrive Work offre un espace de travail en ligne sécurisé qui rassemble tous les outils essentiels à la collaboration interne et externe, la gestion et le partage de documents, y compris les plus sensibles, au sein d’un environnement cloud de confiance qualifié SecNumCloud.

Qualification SecNumCloud, délivrée par l’ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, est un référentiel permettant la qualification des services de prestataires d’informatique en nuage, dit cloud. La qualification SecNumCloud, atteste de la robustesse d’une offre, de la qualité et de la sécurité de ses services techniques et humains, ainsi que de la confiance pouvant leur être accordée. Elle clarifie aussi les obligations en matière d’immunité aux lois extraterritoriales afin de garantir une maîtrise totale des données au sein de l’Union européenne.