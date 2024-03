L’expertise russe en guerre informationnelle : un défi crucial pour la sécurité occidentale

mars 2024 par Jean-Philippe Commeignes, Directeur commercial et expert en géopolitique

« Avec cette affaire d’espionnage, la Russie a une nouvelle fois souligné son expertise dans la guerre informationnelle qu’elle mène contre les nations occidentales. Alors que les tentatives d’écoute sont généralement tenues secrètes, le Kremlin s’est empressé de diffuser le contenu d’une conversation stratégique afin, d’une part de souligner l’incompétence supposée des responsables de l’armée allemande, mais surtout d’adopter une position victimaire face aux intentions des occidentaux qu’elle juge toujours plus belliqueux à son égard.

L’année 2024 s’annonce sensible pour l’Union Européenne et les Etats-Unis avec notamment deux élections capitales. La protection du secret devient donc cruciale pour éviter tout nouveau risque d’humiliation et de déstabilisation et doit tout d’abord répondre à des normes et des procédures spécifiques (classifications, gestion des accès, surveillance, audit, contrôle des communications …) au-delà des solutions techniques.

Les outils de communication représentent néanmoins un élément stratégique dans cette lutte contre l’espionnage et doivent être sélectionnés selon des critères rigoureux. Le recours au chiffrement de bout en bout est essentiel, de même que la provenance de la solution : il est préférable de s’orienter vers des outils souverains pour garantir la protection des communications. Enfin utiliser des solutions certifiées par des agences gouvernementales comme l’ANSSI en France ou le BSI en Allemagne est un prérequis indispensable pour notre défense. »