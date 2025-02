L’Europe face à la hausse des coûts du cloud : un virage vers le stockage hybride

février 2025 par WasabI

Face à la hausse des coûts du cloud, de plus en plus d’entreprises adoptent une approche plus équilibrée en matière de stockage. Selon le Global Cloud Storage Index 2025 de Wasabi Technologies, 41 % des entreprises françaises optent pour une stratégie hybride, combinant infrastructures sur site et services cloud.

Réalisée par Vanson Bourne pour Wasabi Technologies, cette étude a interrogé 1 600 décideurs IT impliqués dans les choix de stockage. Elle met en lumière l’évolution des perceptions sur le cloud public, les principaux critères guidant les décisions d’achat et les priorités du marché.

La hausse des coûts pousse les entreprises à dépasser leur budget

Les frais de stockage représentent encore près de la moitié des dépenses cloud (47 %), exerçant une pression croissante sur les entreprises françaises et les poussant à dépasser leur budget pour 53 d’entre-elles.Un chiffre qui place le pays en deuxième position derrière l’Allemagne (66 %) et devant le Royaume-Uni (51 %).

La principale cause de ces dépassements est un écart entre les prévisions et l’usage réel du cloud, ainsi que des frais liés à diverses opérations sur les données, comme la réplication et le marquage des objets.

38 % des entreprises françaises ont constaté une croissance du stockage de données plus élevée que prévu, mais dans 85 % des cas, c’est la hausse des frais qui en est responsable. Pour plus de la moitié des entreprises européennes, ces coûts ne se limitent pas à une pression budgétaire : ils freinent directement les initiatives IT et business (44 %).

« Les entreprises sont injustement pénalisées dans l’utilisation et le transfert de leurs données par des pratiques anticoncurrentielles, comme des frais de sortie excessifs et des modèles tarifaires opaques. Cela freine l’innovation, alors que les données sont un levier essentiel de croissance. Nos analyses le montrent : face à ces contraintes, de plus en plus d’organisations réévaluent leur approche et cherchent un meilleur équilibre entre cloud et infrastructures sur site », explique Eric Peters, Country Manager Benelux & Southern Europe chez Wasabi Technologies.

« Chez Wasabi Technologies, nous défendons un marché du cloud plus ouvert, où les entreprises peuvent accéder et exploiter leurs données librement, sans coûts cachés ni restrictions sur leur mobilité. »

La France et l’Europe en tête de la course mondiale à l’adoption du cloud

Comme l’an dernier, les entreprises européennes dominent toujours la course mondiale à l’adoption du cloud. En France, 37 % des entreprises adoptent une stratégie "cloud-first", dépassant la moyenne mondiale de 29 %. Toutefois, cette dynamique s’accompagne d’une certaine prudence : 37 % des entreprises françaises privilégient désormais une approche traditionnelle du cloud, en recul par rapport aux 47 % de l’an dernier.

L’Allemagne affiche une tendance encore plus marquée, avec un net repli de l’adoption du "cloud-first", qui chute de 51 % en 2024 à seulement 19 % cette année. À l’inverse, le Royaume-Uni accélère, avec 41 % des entreprises ayant adopté une stratégie "cloud-first". Il est intéressant de noter qu’en France, près d’une entreprise sur deux (49 %) a adopté le stockage objet en cloud public après 2020, en réponse à la pandémie, dont 7 % seulement l’an dernier, en 2023.

Lors du choix d’un fournisseur de stockage cloud, les entreprises françaises privilégient trois critères principaux : la protection native des données, la sécurité et la conformité (41 %), la durabilité (33 %) et la performance et l’évolutivité (29 %). Par ailleurs, la souveraineté des données gagne en importance à l’échelle européenne, 21 % des entreprises la classant parmi leurs trois principales priorités. Ce chiffre est plus bas en France, où seulement 15 % des décideurs IT considèrent la souveraineté des données comme une priorité dans le choix du stockage cloud.

En bref, les résultats de l’enquête par pays :

En France, la protection des données, la sécurité et la conformité sont des priorités essentielles.

L’approche des entreprises françaises en matière de stockage cloud est équilibrée, 41 % déployant une combinaison de solutions cloud et sur site, tandis que 37 % adoptent une stratégie "cloud-first".

Au-delà des frais de sortie, les frais de mise en réseau représentent l’une des principales sources de coûts du stockage cloud pour les entreprises françaises, selon 61 % des répondants.

Lors du choix d’un fournisseur de stockage cloud, la protection des données, la sécurité et la conformité sont des priorités majeures pour les entreprises françaises, citées par 41 % des répondants parmi leurs trois critères principaux. Viennent ensuite la durabilité (33 %) et la performance et l’évolutivité (29 %).

Pour les entreprises britanniques, le cloud reste un élément essentiel de leur infrastructure.

44 % des entreprises britanniques adoptent une approche équilibrée du stockage, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne de la région EMEA (40 %). Un nombre presque équivalent d’entreprises privilégie une stratégie "cloud-first"(41 %), faisant du cloud un élément central de la plupart des stratégies de stockage. À l’inverse, seules 16 % des entreprises britanniques continuent de s’appuyer sur une approche traditionnelle avec des solutions sur site.

Une entreprise sur deux au Royaume-Uni a dépassé son budget de stockage en cloud public. Dans 91 % des cas, la raison principale est des frais plus élevés que prévu.

Lors du choix d’un fournisseur de stockage cloud, les entreprises britanniques accordent la priorité à la performance et l’évolutivité (41 %), la durabilité (32 %) et la facilité d’utilisation (30 %).

Les entreprises allemandes sont mises à l’épreuve par les frais de sortie.

L’Allemagne adopte une approche plutôt conservatrice en matière de cloud : 36 % des entreprises combinent différents modèles de déploiement, associant services cloud et infrastructures sur site. Toutefois, près de la moitié des entreprises allemandes (45 %) privilégient encore une approche traditionnelle, avec une infrastructure IT majoritairement sur site.

Cela reflète une adoption plutôt tardive du cloud : 76 % d’entre elles n’utilisent des services de stockage cloud que depuis cinq ans ou moins (de 2020 à aujourd’hui).

L’adoption relativement récente du stockage cloud, associée à une approche encore largement "traditionnelle" des services cloud, pourrait entraîner des inefficacités dans la gestion des coûts de stockage cloud pour les entreprises en Allemagne. Le pays affiche la plus forte proportion de frais (50 %), surpassant tous les autres pays européens.

Interrogées sur le coût du cloud, 35 % des entreprises allemandes considèrent que les frais de sortie figurent parmi les principaux postes de dépenses en stockage cloud.

Ces frais semblent avoir un impact majeur sur les entreprises allemandes, tant au niveau IT que business : 3 répondants sur 4 (76 %) déclarent que les frais de sortie ou d’accès ont freiné les initiatives IT ou stratégiques de leur entreprise.